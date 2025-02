Pese a la crisis cripto, Karina Milei se rodeó de militantes junto a Luis Caputo, los Menem y sus padres

Pese a la conmoción que atraviesa a la cúpula del Gobierno desde el viernes, cuando Javier Milei promocionó una criptomoneda que en cuestión de horas provocó pérdidas millonarias a los inversores, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron en la tarde de ayer a buscar afiliados para La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires, el bastión político de Pro. Rodeados en todo momento por un cordón de militantes, los funcionarios firmaron autógrafos y el titular del Palacio de Hacienda incluso plasmó su rúbrica en billetes de dólares. Consiguieron, en total, 200 nuevos afiliados. Dicen que es una cifra récord .

El evento tuvo lugar en la Plaza Seeber, en la intersección de Avenida del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. La actividad integra una serie de encuentros que viene organizando Karina Milei en territorio porteño, donde choca con el gobierno de Jorge Macri y busca disputarle poder al partido que preside Mauricio Macri.

Originalmente, el acto fue pensado para coronar el último índice de la inflación con una foto de Caputo junto a la militancia en las calles, pero quedó atravesada por la herida institucional que atraviesa el oficialismo desde hace 48 horas. El ministro, de todos modos, se dio el gusto de estampar su rúbrica en dólares que le acercaron los militantes. Aunque también debió enfrentar a hombre que esquivó el retén militante y le reclamó, factura en mano, por los aumentos de su prepaga .

El momento donde un hombre con la boleta en la mano de Swiss Medical le reclamó hoy a Caputo por el aumento de la prepaga. pic.twitter.com/HjcGTzvDDa — Juan Manuel Barca (@juanmanuelbarca) February 17, 2025

“En ningún momento se puso en duda la realización de la actividad”, repitieron de forma cerrada entre las fuerzas libertarias que consultó la nacion desde el viernes, luego de que Milei saliera a despegarse del lanzamiento de una criptomoneda que movió millones de dólares en minutos y luego se derrumbó. “Lo único que había que aclarar lo hizo el propio Presidente en sus redes sociales y suscribimos a sus palabras”, insistieron desde el oficialismo.

Karina Milei y Luis Caputo llegaron alrededor de las 17.15 a la Plaza Seeber, donde al final de la jornada La Libertad Avanza alcanzaría 200 afiliados nuevos, según reportaron fuentes del partido. Es la cifra más alta desde que comenzaron los operativos para captar adherentes de Karina Milei en la ciudad, con ediciones previas en Devoto y Recoleta.

Karina Milei y Luis Caputo buscaron afiliados para La Libertad Avanza en la Plaza Seeber. Nicolás Suárez

La visita de Caputo a Palermo se inserta en la estrategia de Karina Milei de incorporar funcionarios de alto rango a las campañas de afiliación a LLA. El pasado fin de semana, la presidenta del partido a nivel nacional estuvo acompañada por el vocero presidencial Manuel Adorni en el Paseo Chabuca de Recoleta.

En su primera aparición pública tras el estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, y pese a que fue señalada como quien autorizó o facilitó encuentros de los empresarios cuestionados con el Presidente, Karina Milei se mostró efusiva al bajar de la camioneta en la que se trasladó en compañía del titular del Palacio de Hacienda.

Karina Milei y Luis Caputo buscaron afiliados para La Libertad Avanza en la Plaza Seeber. Nicolás Suárez

La presidenta del partido se aferró al famoso cartel de cartón “Las fuerzas del cielo”, del conocido militante Flavio Arenales, de Virrey del Pino, y buscó enviar un mensaje de fortaleza a los propios en un contexto turbulento para el oficialismo.

Durante alrededor de una hora, Karina Milei y Caputo fueron turnándose por los diversos stands, en donde intercalaron fotos, charlas y los trámites para completar las planillas de los nuevos afiliados que se acercaron. Allí, en ningún momento se tocó el tema del fin de semana.

El encuentro tuvo lugar en la comuna donde residen los principales alfiles territoriales de Karina Milei en la ciudad y la provincia, respectivamente: Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, y Sebastián Pareja, el titular a nivel bonaerense de LLA. Se les sumó parte del clan Menem, con la presencia de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana del Presidente, y de su hijo Sharif Menem, funcionario de la Cámara de Diputados que preside su tío segundo Martín Menem.

También se destacó la participación de los padres del Presidente: Norberto Milei y Alicia Lucich.

El padre de Milei presente en Plaza Seeber. Nicolás Suárez

“La gente vino genuinamente a mostrar su apoyo al Presidente y a los logros económicos del equipo que encabeza Toto Caputo, en un momento donde hay mucho ruido en las redes sociales impulsado deshonestamente por la oposición kirchnerista ”, criticaron los organizadores, que en todo momento buscaron bajarle el precio al escándalo. “La gente no piensa en criptomonedas, piensa en la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la lucha contra la corrupción con acciones como la aprobación de la ficha limpia. Por eso vienen y acompañan estas actividades en CABA”, agregaron.

“El Presidente, a diferencia de otros políticos chantas que se hubiesen victimizado, reconoció lo que pasó, pidió disculpas y eso es lo que demuestra una vez más que él es diferente y no es un chanta”, afirmó Jackelin Moro Laurita, militante de LLA en Almagro y Boedo, pese a que el Presidente no pidió disculpas públicamente ni admitió haber cometido algún tipo de error. “No es ninguna debilidad. Al contrario, muestra una vez más, desde que él pidió disculpas, que es una persona que no ha venido de la política, que no está inmerso en esta cosa de la casta política y que actuó como un ser humano”, insistió la militante.

Se espera que los vínculos entre el Presidente, sus funcionarios y el universo de las monedas digitales sean parte de una agenda caliente a partir de hoy en el Congreso, donde ya se acumulan pedidos de juicio político, armado de comisiones investigadoras y citaciones de funcionarios, y en los tribunales. Algunos integrantes del seno de LLA reconocían ayer que “puede que haya sido el error no forzado más importante desde el comienzo de la gestión”, pero descartaban la posibilidad de que se apruebe un proyecto de juicio político.

Manuel Casado Por