Pese al malestar del Presidente por su viaje al Caribe, Volnovich igual seguiría en su cargo

El malestar con Luana Volnovich, directora del PAMI, por sus vacaciones en México, pese a las sugerencias presidenciales de no viajar al exterior, no la eyectaría de su cargo. Así lo pudo saber La Nación de fuentes oficiales que no obstante explicaron que el malestar que existe con ella y su segundo, Martín Rodríguez, con quien viajó y fue fotografiada en la isla de Holbox, “es grande” y se extiende no sólo en el albertismo sino en otras área del oficialismo. Cerca del propio presidente Alberto Fernández consideraron el viaje como una “imprudencia”. Volnovich y Rodríguez aún no volvieron de su travesía, para el que pidieron licencia entre el 1 y el 15 de enero, y el organismo está acéfalo.

La distancia con Volnovich creció a medida que pasaron las horas desde que se conoció su viaje, el martes 11 por la tarde. Ese mismo día, poco después de que se difundiera el hecho, la funcionaria fue defendida por la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien rescató el trabajo de Volnovich y afirmó que “todos tienen derecho a tomarse vacaciones”.

Sin embargo hoy, en conferencia de prensa, al ser consultada sobre si Fernández podría pedirle la renuncia a la funcionaria, Cerruti, afirmó: “sin comentarios”. La respuesta despertó críticas en Casa Rosada y otras terminales del oficialismo al tiempo que fue leída de diferentes maneras. La más extendida, que se deja abierta la posibilidad sobre el futuro de Volnovich, como una suerte de que quede visible el malestar con ella, pero que finalmente no terminará concretándose una eventual salida.

Jorge Martín Rodríguez Alberti y Luana Volnovich

No es la primera vez que Volnovich queda en el centro de versiones sobre su posible salida del organismo. En noviembre pasado, tras las elecciones legislativas generales, su nombre sonó como uno de los posibles cambios que se concretarían. Aunque finalmente no sucedió, el hecho marcó un punto significativo dentro del esquema de fuerzas al interior de la coalición gobernante, en la que hasta entonces sonaban como posibles nombres a ser cambiados los cercanos a Fernández.

Sin embargo en las últimas horas Volnovich pareció cerrar las diferencias en el Gobierno. En ese sentido las diferentes fuentes consultadas por La Nación enumeraban que el viaje era “indefendible” en medio de un país atravesado: por la crisis económica, sanitaria y social. “El Gobierno busca evitar que se vayan dólares y ella va y gasta en dólares. El Gobierno alienta el turismo interno con una política como el Previaje y ella se va al exterior. Y lo hace cuando un jubilado gana con toda la furia 29 mil pesos. No hay defensa posible”, detalló un importante funcionario.

Luana Volnovich viajò a Cancun en sus vacaciones con Martin Rodriguez. TWITTER

“Es una impresentable”, coincidieron en calificarla sin mayores eufemismos dos fuentes de los distintos sectores. “Regaló una foto perfectamente evitable. Ya bastante problema nos trajo la de Fabiola y ahora esta”, completó una de ellas en referencia al escándalo de la primera dama que celebró su cumpleaños en plena cuarentena, en 2020. Bajo un calor agobiante, y con buena parte del Gabinete atento a la crisis por la ola de calor que azota al país, el hombre cercano al kirchnerismo duro no manejó el arte de las sutilezas: “Aunque quisiera, Alberto no tiene margen para echarla después de la que se armó con la foto de Fabiola” y cerró calificando a ambas mujeres con el mismo calificativo que había usado poco antes.