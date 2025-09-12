Pichetto comparó a Caputo con Martínez de Hoz: “Las políticas de hoy tienen inspiradores de otros tiempos”

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto comparó este viernes al actual ministro de Economía, Luis Caputo, con José Alfredo Martínez de Hoz, titular de la cartera económica durante la última dictadura militar.

“Las políticas de hoy tienen inspiradores de otros tiempos”, señaló a través de X.

El legislador se refirió al tema como parte de su podcast Ideas y libros, donde recomienda un libro diferente todos los viernes y brinda un análisis sobre los mismos. Esta semana se decidió por la “detallada biografía” Martínez de Hoz. El jefe civil de la Dictadura de Julián Zicari. Fue allí que surgió la comparación.

Pichetto habló del exministro de Economía como una “figura oscura y ambigua” que no era economista, sino un “abogado de destacadas empresas”. “Por ello confió en Adolfo Diz y en un asesor que aún hoy tiene mucha influencia en el pensamiento económico: Ricardo Arriazu”, explicó.

Martínez de Hoz, ministro de Economía en 1980 LA NACION

Luego, realizó un recorrido por su paso en la dictadura y su rol como “responsable del mayor endeudamiento de la Argentina”.

“Tuvo todo el poder delegado por la Junta de Comandantes, incluso para designar funcionarios de su confianza y hasta gobernadores. Decía que la dictadura debía dejar un cambio cultural, una estructura de pensamiento económica y para ello era imprescindible poner jóvenes comprometidos con esa agenda”, detalló. Pichetto sostuvo que esto es “parecido a lo que pasa hoy con el cambio cultural y de pensamiento”.

Según el diputado, la propuesta de Martínez de Hoz consistía en “la desregulación económica, el achatamiento salarial, la supuesta baja de emisión monetaria y el achique del Estado”.

“Se convierte en el responsable del mayor endeudamiento de la Argentina; nunca puede contener la inflación, a pesar de los intentos iniciales; provoca la desindustrialización; empodera a grupos económicos y hace nacer ‘la patria contratista’; aplica ‘la tablita’, crea la ‘plata dulce’”, aseguró.

Las políticas de hoy tienen inspiradores de otros tiempos.



Por eso les recomiendo la detallada biografía de una figura oscura y ambigua de la última Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, escrita por el investigador Julián Zícari.



Martínez de Hoz no era economista, sino un… pic.twitter.com/ynbpe2BV4h — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) September 12, 2025

Además, remarcó que de aquella época corresponde la “famosa y triste publicidad de la silla que defenestra la producción nacional”. “En vez de las exitosas privatizaciones prometidas, termina estatizando la insolvente Italo Argentina, con la que mantenía vínculos”, apuntó.

Fue para el final de la publicación que hizo referencia a las medidas actuales de Caputo. “Muchas de aquellas medidas y acciones tienen similitudes con el actual plan de Caputo. Modelos ya fracasados“, arremetió.

En su podcast profundizó todavía más sobre aquellas cosas en comunes entre los planes. “Indudablemente, hay una estructura de pensamiento en el proyecto económico de Javier Milei y Caputo que tiene el espíritu del clan de Martínez de Hoz y fundamentalmente el pensamiento del economista Arriazu, al que el círculo rojo privilegio por encima de cualquier otro”, afirmó.

“Martínez de Hoz. El jefe civil de la Dictadura” de @JulianZicari pic.twitter.com/3dbjojrIbR — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) September 12, 2025

Y sentenció: “Crawling peg y tablita son prácticamente lo mismo”. Luego, para cerrar, habló de lo que se esconde detrás de estos modelos que “se parecen demasiado”: “Lo que aumenta la pobreza, el despido de trabajadores estatales. Modelos repetidos en la historia argentina que siempre han fracasado”.

No es la primera vez que Pichetto critica el plan económico de la gestión libertaria. Previamente criticó la falta de impulso de la industria argentina y de cuidado de las reservas.

También había comparado a Milei con el programa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el mandatario argentino tiene una buena relación. A través de sus redes sociales, había manifestado que “la apertura económica del Gobierno” está a contramano del plan estadounidense, que “defiende la industria”.