Pichetto: "Lavagna no tiene visión política, desintegró Alternativa Federal"

El senador acusó al exministro de Economía de no colaborar para armar un frente electoral competitivo

Miguel Pichetto responsabilizó a Roberto Lavagna de impedir que Alternativa Federal se convierta en un espacio democrático ubicado en "el medio de la grieta".

El senador nacional del PJ cargó de manera contundente contra el exministro de Economía. "Lavagna es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política. Prácticamente desintegró el espacio de Alternativa Federal ", dijo Pichetto.

En el tradicional almuerzo de los miércoles del Rotary Club Buenos Aires, Pichetto habló de frente y sin vueltas. Tuvo momentos de feroz franqueza que despertó aplausos de los invitados. Contó que el martes a las 8 de la mañana se reunió en la Casa de Santa Fe con el gobernador socialista Miguel Lifschitz, con el de Salta, Juan Manuel Urtubey, y con la líder del GEN, Margarita Stolbizer. Lavagna, que estaba invitado, no se presentó pero envió en su lugar a su hijo Marco.

En ese encuentro, los dirigentes le plantearon a Marco Lavagna la posibilidad de definir las candidaturas mediante las primarias para no dividir el espacio y convertirlos en dos proyectos minoritarios que no sacarán más de 8 o 9 puntos y que no pasarán la primera vuelta.

"Planteamos la posibilidad de definir el método de primarias y que Lavagna participara como candidato a presidente para armar un proyecto que pudiera ser competitivo. Lavagna quedó en un lugar muy rígido y la consecuencia es tener dos espacios minoritarios de 8 o 9 puntos que no tiene expectativas de pasar la primera vuelta", concluyó Pichetto.