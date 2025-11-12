Pablo Quirno llega a Washington en medio de la expectativa por el acuerdo comercial con EE.UU.

WASHINGTON.- En medio de la expectativa por posibles avances en el acuerdo comercial con Estados Unidos, el canciller Pablo Quirno llega este miércoles a Washington, donde entre hoy y mañana mantendrá diversas reuniones.

Quirno, que vuelve a Estados Unidos tras acompañar al presidente Javier Milei en su viaje por Miami y Nueva York de la semana pasada, estará acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, que ha participado activamente en la elaboración del acuerdo en otros viajes a Washington.

El canciller Pablo Quirno, en la Casa Rosada Fabián Marelli

Aunque la agenda del canciller se ha mantenido en reserva, se prevé que Quirno sostenga una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, funcionario clave de la administración de Donald Trump para avanzar en las negociaciones con distintos países por los aranceles impuestos por la Casa Blanca.

Según supo LA NACION, Quirno también se presentaría en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), que representa a empresas y asociaciones profesionales norteamericanas.

Además, el canciller -que emprendería el regreso a Buenos Aires el jueves por la noche- podría visitar la sede del Council of the Americas en la capital norteamericana, para una reunión con sus miembros. La semana pasada, en la sede de Nueva York, había estado en una reunión con inversores de la economía real junto al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo.

El Ministro de Economía, Luis Caputo Rodrigo Néspolo

El anuncio del acuerdo comercial entre ambos países se ha demorado por un tema de timing político, luego de los ruidos internos en Estados Unidos que generó el auxilio financiero del Departamento del Tesoro a la Argentina y el plan de Trump para cuadriplicar la cuota de importación de carne argentina.

Fue el propio Presidente quien en su discurso en el America Business Forum, en Miami, la semana pasada, afirmó que Estados Unidos cuadriplicará la cuota de carne argentina hasta las 80.000 toneladas. Incluso, le agradeció a Trump “y a toda su administración” por el acuerdo.

El lunes pasado, tanto Luis Caputo como el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, destacaron que, luego de varios meses de trabajo, el acuerdo con Estados Unidos está prácticamente cerrado y que solo resta “definir el momento adecuado” entre las partes para comunicarlo.

“Esperemos que se anuncie tan pronto lo decida Estados Unidos, porque está trabajando al mismo tiempo con muchos países y ellos deciden el orden de los anuncios”, detalló Caputo, que la semana pasada, en Nueva York, mantuvo una reunión de dos horas con inversores en una sede del banco JP Morgan.

La Casa Blanca sigue negociando acuerdos comerciales con otros países, luego de que en las últimas semanas cerrara otros pactos. A la par, la administración Trump está expectante de que se ponga fin al shutdown (el cierre del gobierno de federal), el tema que ha dominado la agenda doméstica en el país en los últimos días. Hoy habrá una votación clave en la Cámara de Representantes.

“Hay muchas cosas que se están discutiendo, somos optimistas. La reunión bilateral entre Trump y Milei fue muy buena para terminar de cerrar los últimos aspectos”, había señalado el lunes Quirno, que destacó que la “alianza estratégica” entre ambos países está “basada en los valores occidentales”.

“Picamos en punta y llevamos meses trabajando para llegar a acuerdos para que nuestros productos ingresen a Estados Unidos“, dijo el canciller, dos días antes de su llegada a Washington.