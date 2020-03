Miguel Pichetto se bajó y Jesús Rodríguez se perfila como titular de la AGN

La UCR le comunicó a Cristina Kirchner y a Sergio Massa que el dirigente radical es su candidato para ocupar la jefatura del organismo de control

La interna entre la UCR y Pro para definir quién presidirá la Auditoría General de la Nación ( AGN) se aplacó en las últimas horas y Jesús Rodríguez se perfila como el próximo presidente del organismo encargado del control externo del sector público nacional. En las filas de Pro impulsaban a Miguel Ángel Pichetto como el candidato para asumir la titularidad.

Se espera, confirmaron fuentes parlamentarias a LA NACION, que en los próximos días sea emitida la resolución para designar a Rodríguez al frente del organismo de control.

Si asume Rodríguez, quedará libre una vacante en la AGN, que deberá ser ocupada por otro miembro de la oposición. Aunque en los últimos meses en el bloque de Pro también mencionaban al exsenador Federico Pinedo como posible candidato, se da por descontado que finalmente será designado Pichetto. Esa decisión depende del interbloque opositor en Diputados.

Según lo establecido por el artículo 85 de la Constitución nacional, el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Apenas el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, envió una nota a Cristina Kirchner, presidenta del Senado, y a Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, para comunicar que el partido había logrado consenso para proponer a Rodríguez, en Pro dijeron que la mayoría legislativa la tenían ellos, por los aliados de otros partidos. Sin embargo, sin dar entidad al planteo de Pro, los radicales respondieron que por la cantidad de afiliados al partido radical la mayoría legislativa en la oposición la tiene la UCR y no la agrupación macrista.

La acefalía de la AGN

Mientras se prolongaron las fricciones entre Pro y la UCR para definir un titular, el órgano encargado de auditar al Poder Ejecutivo permanece acéfalo, bajo la conducción del auditor peronista y operador judicial Javier Fernández, como presidente interino.

La Constitución establece que la AGN debe ser presidida por un candidato opositor al gobierno de turno pero, a pesar de que Fernández representa al Partido Justicialista (PJ) y el gobierno de turno es peronista, hace dos meses que la AGN depende de él.

Quien presidió el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, Oscar Lamberto (PJ), dejó el cargo de auditor general el 5 de diciembre del año pasado, apenas cinco antes del cambio de gobierno.

El directorio de la AGN está conformado por María Graciela de la Rosa, Javier Fernández y Juan Ignacio Forlón, por el Partido Justicialista (PJ); Gabriel Mihura Estrada, por el Frente Renovador, y Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez, por la UCR.

Fernández fue designado auditor general en octubre de 2001, gracias al apoyo del bloque peronista, y reelegido por otros ocho años. Es el auditor más antiguo del órgano y ese fue el motivo tenido en cuenta para que la Secretaría Legal del organismo emitiera un dictamen, a mediados de diciembre, declarándolo presidente interino.

Esta situación estuvo dada por la falta de acuerdo de la oposición para designar un presidente antes de que finalizara la actividad legislativa de 2019.

Según reconstruyó LA NACION a partir de documentos y fuentes del organismo, en las últimas semanas Fernández modificó, en algunos casos con consenso de la mayoría peronista -pero también en su calidad de presidente interino-, la integración y la distribución del personal.

"La actividad está frenada, no se trata la mayoría de los informes y no hay movimiento de trabajo", indicó una alta fuente del organismo a LA NACION. Y agregó que, haciendo uso de la condición de la mayoría, Fernández tomó decisiones que "no corresponden a un presidente interino".

Muchos empleados de planta permanente que estaban afectados a la presidencia fueron desafectados y enviados a sus lugares de origen. La decisión no fue colegiada y la presidencia quedó sin personal. También fueron reemplazados los directores de áreas importantes del organismo, como Auditoría Interna y la Gerencia de Administración y Finanzas.

Jesús Rodríguez, auditor general de la Nacion: De extensa trayectoria en la Unión Cívica Radical, integra la AGN como auditor desde abril de 2016. Fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, por un período breve, y cumplió cuatro períodos como diputado por la ciudad de Buenos Aires

De extensa trayectoria en la Unión Cívica Radical, integra la AGN como auditor desde abril de 2016. Fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, por un período breve, y cumplió cuatro períodos como diputado por la ciudad de Buenos Aires Miguel Ángel Pichetto, exsenador nacional: El excandidato a vicepresidente de Juntos Por el Cambio había sido el elegido por Pro para presidir la Auditoría General de la Nación, pero tras la nominación de Rodríguez Pichetto podría ser designado auditor de parte de la oposición