El exespía del Mossad Uzi Shaya dijo haberle dado a Nisman pruebas sobre supuestas cuentas de Cristina Kirchner días antes de la muerte del fiscal Crédito: Captura

Jaime Rosemberg 16 de junio de 2020

La aparición en la tevé israelí del ex espía del Mossad Uzi Shaya, quien aseguró haberle dado al fallecido fiscal Alberto Nisman documentación que relaciona a la vicepresidenta Cristina Kirchner con supuestos pagos por parte de Irán, tuvo ayer una derivación judicial, en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento firmado con Teherán en enero de 2013.

Por medio de su representante, Tomás Farini Duggan, los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y querellantes en la causa, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, le pidieron al fiscal Eduardo Taiano que envíe un exhorto a Israel para que Shaya y la periodista Ilana Dayan, que lo entrevistó para el programa Uvdá, del canal 12, declaren ante sede judicial todo lo que saben sobre esa documentación.

"En la entrevista, Shaya no explicaba concretamente que él tuviera esos documentos en su poder, pero en dos entrevistas posteriores, la periodista Dayan efectivamente reconoció que tenía esos documentos obtenidos aparentemente de otra fuente. El ex agente reconoció que eran los mismos documentos de los que estaba hablando", dijo el abogado a radio Jai.

Taiano, que es además el fiscal que investiga la muerte de Nisman, buscará escuchar la versión de Shaya y de la periodista que lo entrevistó. Para eso, el plan de la fiscalía es, en principio, evitar el camino del exhorto internacional y contactarlos -al menos a ella- para acordar una teleconferencia vía remota, lo que haría mucho más ágil el trámite. De esa audiencia quedaría constancia en un acta dentro del expediente, informaron fuentes de la causa a LA NACION.

Durante el programa de la TV israelí, Shaya aseguró que días antes de su violenta muerte le dejó a Nisman un sobre con información sobre presuntos fondos que Irán habría girado a cuentas en paraísos fiscales y a un banco de ese país, que tendrían como destinatario al hijo de la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, y a "dos de sus socios". No mostró documento alguno, pero Dayán -en un diálogo posterior con radio Rivadavia- dijo haberlos visto. "Los vi, pero la gente que me los dio no puede decir si son auténticos o no. Acreditan que los Kirchner tienen cuentas en el exterior", dijo la periodista, y detalló que "se trata de cuentas de millones de euros en un banco iraní, en las islas de Seychelles y Caimán, y en Chipre". Sobre Nisman, Dayán aseguró: "Los papeles que recibió desaparecieron luego de su muerte. Nadie sabe dónde los escondió".

En paralelo con las medidas que evalúa tomar Taiano, la presentación de los querellantes de ayer sostiene: "En función de lo expuesto, y la gravedad de los hechos revelados, solicito que se dispongan las medidas urgentes y necesarias para que Ilana Dayan aporte -con las debidas precauciones- los documentos que -según reveló en el programa periodístico del día de hoy- se encuentran en su poder. Asimismo, se produzcan las declaraciones testimoniales de la periodista Ilana Dayan y Uzi Shaya, por los medios que V.S. considere, teniendo en cuenta que ambos viven en Israel". El pedido fue firmado también por el abogado Juan J.Avila .

Shaya, quien dijo haber trabajado para en defensa de los intereses del dueño del Fondo Eliott y acreedor de la Argentina, Paul Singer, explicó que consiguió esa información para obligar a la entonces presidenta a pagar la deuda con ese fondo. "Con esa información que le di puse en riesgo su vida", dijo Shaya en otro tramo de la emisión.