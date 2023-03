Piden suspender las clases en la ciudad de Buenos Aires por la ola de calor: “Así no se puede enseñar ni aprender”

escuchar

Un sindicato docente le pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires cancelar las clases durante el lunes y el martes por la ola de calor que atraviesa el Área Metropolitana, con una sensación térmica que por momentos alcanzó los 40°C. La Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) acusó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta de solo brindar una botella de agua a los alumnos en lugar de acondicionar las aulas.

A través de un comunicado, el sindicato exigió a última hora del domingo que se suspendan las clases por el tiempo pronosticado para los primeros días de la semana. “Ante la falta de condiciones y ante el anuncio de temperaturas que rondarán los 40 y 44 grados lunes y martes, exigimos al Gobierno la suspensión de actividades”, denunció el escrito difundido por redes sociales.

‼️ Ante la falta de condiciones y ante el anuncio de temperaturas que rondarán los 40 y 44 grados lunes y martes, exigimos al gobierno la suspensión de actividades. pic.twitter.com/rV3d92rySg — Ademys (@AdemysPrensa) March 12, 2023

“No se puede estar en aulas con 35 personas y 43 grados”, argumentaron en el comunicado y sostuvieron que hubo “estudiantes y docentes descompuestos” y “escuelas sin luz y agua”. Además, exigieron que haya “patios con sombra, ventilación adecuada (ventiladores y aires acondicionados) y dispenser de agua fresca”.

En diálogo con LA NACION, el secretario de Ademys, Jorge Adaro, indicó que algunos motivos son a largo plazo, como la instalación de aire acondicionado, pero que las escuelas no están en condiciones para dar clases con el calor sofocante.

“La única respuesta que dio el Gobierno fue mandar una botellita de agua por niño, que tampoco llega fría para una niña o niño que va a jornada completa de 8 a 16.15. Es una medida formal que no mejora las condiciones”, sostuvo y aclaró que reconoce que esto ocurre en la mayoría de la provincias y que no habría recuperación de clases si la situación no se resuelve.

Asimismo, consideró: “Vienen dos días con muchísima temperatura, y exigimos que el Gobierno, lunes y martes suspenda”. También, advirtió que el martes convocarán a nuevas medidas para que se solucione la protestas. “Hay escuelas privadas con subvención estatal que la semana pasada han implementado el retiro de alumnos a las 14 horas”, señaló.

Los gráficos que muestran las variables por la ola de calor que afecta al país en marzo SMN

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que se espera que la temperatura sea elevada durante los próximos dos días en la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hasta el fin de semana serían superiores a los 30°C cuando la posible llegada de un frente frío podría hacer cambiar el escenario. Hasta ese momento, el alivio no sería muy significativo ya que la temperatura solo bajaría algunos grados.

A partir del martes, en toda la zona centro-este del país, permanecerá la masa de aire cálido aunque con un ingreso de humedad al ecosistema climático. Este efecto podría generar algunas lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y leves descensos de temperatura. A partir de la segunda mitad de la semana la presencia de precipitaciones aumentaría hasta llegar al fin de semana cuando se espera una baja de los registros más pronunciado.

