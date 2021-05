“Pocas chances” de que Uruguay otorgue el refugio político a “Pepín” Rodríguez Simón

MONTEVIDEO.- La Cancillería uruguaya acusó hoy recibo del pedido de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que se le otorgue el estatus de refugiado político, aunque en el Gobierno de Luis Lacalle Pou deslizaron que hay “pocas chances” de que vaya a tener una respuesta afirmativa.

“Hay una solicitud de refugio; no lo vamos a negar, pero la Ley N.º 18.076 es extremadamente estricta y nos impide dar información. Exige la confidencialidad total”, dijo a LA NACIÓN un importante funcionario del gobierno uruguayo.

El pedido del exasesor judicial de Mauricio Macri no llegó en buen momento: la administración de Lacalle Pou quiere lograr la mejor relación posible con el gobierno de Alberto Fernández y aunque asume que eso es casi una “misión imposible”, entiende que puede bajarse la tensión para que el diálogo sea de respeto.

Uruguay prioriza un acuerdo con la Argentina por el Mercosur, otro por la Hidrovía y otro por el dragado del Río de la Plata, por lo que un caso como el de “Pepín”, que provoca tensión política en Buenos Aires, incomoda bastante en Montevideo.

“Pero no se interfiere en la decisión”, aclaró un informante oficial, que advirtió que habrá que respetar la norma también si llegara a ser favorable a “Pepín”.

El ex funcionario está citado a prestar declaración indagatoria por el jueza María Servini en una causa en la que se investigan supuestas presiones sobre Cristóbal López para que apoyara al gobierno de Cambiemos, bajo amenaza de ser perjudicado en sus empresas.

La ley vigente en Uruguay desde diciembre de 2006 dice que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”.

La norma aclara que será “reconocido como refugiado” el que por “fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él”.

Pepín Rodríguez Simón Flicker

Los otros que encajan en esta condición son los que han “huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”.

¿Cómo sigue el caso?

La Comisión de Refugiados (CORE) estará integrada por siete miembros: uno por Cancillería, otro por Migraciones, uno del Parlamento, otro de Universidad de la República, uno por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otro por organizaciones de derechos humanos, y otro por organizaciones de refugiados. El plazo es de 90 días pero puede que se expida antes si el caso es claro.

Rodríguez Simón tiene “residencia” en Uruguay y eso puede ser -según entendidos en la materia- un obstáculo para recibir la condición de refugiado, porque si la ley establece que una solución para estos casos es la de otorgar residencia, es porque se entiende que la calidad de refugiado es para no residentes. Pero eso deberá definirse en la comisión.

Aunque nadie puede hablar en público sobre el tema, la idea de que la respuesta sea negativa es lo que sobrevuela en las oficinas del gobierno. Si logra el refugio, sorteará la solicitud judicial de Argentina; en caso negativo podrá iniciarse un trámite de extradición, que dependerá de las condiciones establecidas por la justicia.