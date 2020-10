El presidente de la Corte Suprema se encuentra en la mira del kirchnerismo Crédito: Rodrigo Néspolo

La fundación Poder Ciudadano expresó su "preocupación" luego de las recientes medidas impulsadas por el kirchnerismo contra la Justicia: la remoción de jueces vinculados a investigaciones sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el impulso de un juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien cuestionó esas iniciativas. "El abuso del poder -incluyendo la violación de la separación de poderes- siempre vulnera los derechos de la ciudadanía", expresó la organización.

"Observamos con preocupación la expresión no solo de manifestaciones y declaraciones que son intentos explícitos e improcedentes que buscarían influir, presionar y/o amenazar con sanciones a los jueces de la Corte Suprema, sino también de opiniones sosteniendo que la Corte Suprema respetará la Constitución dependiendo del contenido del fallo por venir", expresó la organización fundada en 1989, a través de un comunicado que publicó en su página web.

Y aclaró: "En otras palabras: si el fallo no es el que espero, entonces seguramente es producto de alguna causa inconfesable, y por lo tanto no lo considero legítimo y no reconozco su legalidad".

"Poder Ciudadano desconoce en qué sentido se expedirá la Corte Suprema en el caso mencionado. Y aunque la historia argentina no sea pródiga en el respeto a la Constitución y a las leyes, exhortamos a funcionarios, políticos y ciudadanos a no poner en riesgo nuestro entramado constitucional, nuestro acuerdo social básico, por no ajustarse a las expectativas o deseos de cada cual", lanzó la organización, que constituye el Capítulo Argentino de Transparency International, organización que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global.

Y finalizó: "El respeto de esas reglas por parte de todos es la expresión de una vida institucional sana y de una democracia de calidad. Por ello, convocamos una vez más a aceptar los procedimientos legales y contribuir a la responsabilidad social".

Poder Ciudadano se sumó así a los fuertes cuestionamientos que hicieron contra el Gobierno otras organizaciones de la sociedad civil, en relación a las iniciativas del oficialismo nacional para avanzar sobre la Justicia.

Ayer, José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch, dijo que el pedido de juicio político contra Rosenkrantz "atenta contra la independencia judicial". "A uno puede gustarle o no el razonamiento (o resultado) de las decisiones de Rosenkratz sobre "2x1" para condenados de dictadura. Pero la petición de destituirlo por ello no tiene fundamento y por lo tanto atenta contra la independencia judicia", sostuvo.

Mientras que el Gobierno se desligó de esa iniciativa, presentada por la diputada kirchnerista y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley (Frente de Todos), la oposición responsabilizó hoy a Cristina Kirchner. "Qué obstinación la de Cristina Kirchner, siempre el mismo modus operandi", sostuvo la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Corte Suprema fue quien convocó a la reunión del máximo tribunal para tratar el pedido de per saltum presentado por los jueces que intervienen en causas que complican a Cristina Kirchner y que fueron desplazados por el kirchnerismo desde el Senado, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Días atrás, Rosenkrantz dijo que el intento de remover a esos magistrados reviste una gravedad institucional "inusitada".

