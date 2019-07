La confesión de Cristina Kirchner sobre el déficit fiscal de 2015 en su libro Crédito: Prensa Unidad ciudadana

24 de julio de 2019

En plena campaña para las elecciones presidenciales, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se cruzaron por las cifras económicas que dejó la gestión de Cristina Kirchner.

El postulante kirchnerista dijo que el gobierno de Mauricio Macri, según el Indec, heredó un déficit fiscal de la administración anterior de 1,8% y que actualmente hay más de 6 puntos en rojo del PBI. Dujovne le pidió a Fernández que hablara con propiedad, dado que "el resultado fiscal está medido por Hacienda, no por Indec". Y explicó que el número de Fernández "incluye las rentas de Anses y la plata que sacaban del Banco Central a tasa 0%".

El enfrentamiento continuó en Twitter: el postulante del kirchnerismo ratificó sus dichos y lo acusó al ministro de mentir.

Cristina Kirchner evitó intervenir por ahora en la polémica, pero en su libro Sinceramente la expresidenta hizo una confesión sobre el déficit fiscal que heredó Macri. En la página 323 del bestseller publicado por Sudamericana, la senadora nacional reconoció que incrementó el gasto público en 2015 para favorecer la candidatura de Daniel Scioli.

"La razón del crecimiento de un punto en el déficit durante 2015 no fue solo porque el año anterior había sido malo para la economía, sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí aumentar el gasto. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones", aseguró.

Y admitió: "¡Aumenté en 1 punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios! ¡Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación!".

En mayo pasado, los dirigentes de Republicanos Yamil Santoro y José Magioncalda denunciaron a Cristina Kirchner por esa confesión. Consideraron que ese hecho "configura el delito tipificado en el artículo 265 del Código penal, en el capítulo VIII de negociaciones incompatibles con la función pública".

A raíz de los dichos de Alberto Fernández, el Indec informó que no elabora estadísticas fiscales. Pero la cifra del déficit fiscal que dejó Cristina Kirchner es materia de discusión según la metodología que se emplee.