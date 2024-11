Polémica en el Conicet: se fue un director y denunció “persecución” ideológica

Un director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) denunció esta semana que tuvo que dejar su puesto debido a persecución ideológica. Se trata de Manuel García Solá, director-representante de la Sociedad Rural en el organismo estatal de ciencia y tecnología, duramente cuestionado por el Gobierno por el gasto del Estado y los títulos de algunas de las investigaciones. Su salida comenzó a generar polémica en el arco político opositor y en este marco un diputado ya presentó un proyecto de declaración para repudiar los hechos.

A través de una carta abierta al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, García Solá, que se desempeñó como ministro de Educación de Carlos Menem, aseguró que hay una “persecución ideológica” hacia becarios e investigadores del Conicet y que, por manifestar su desacuerdo, le pidieron que presente su renuncia. “Nunca podría callar mi voz cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas, religiosas, tecnológicas o las que fueran”, indicó en el escrito. Además, dijo que uno de sus objetivos era la profundización de la transferencia de tecnología desarrollada en la red de institutos y laboratorios al sector agropecuario y sus empresas, pero que con la asunción del presidente Javier Milei ese proyecto se truncó.

Conicet

Fue en el final de esa misiva que deslizó que le pidieron que dimita: “Las renuncias siempre tienen un motivo. En general, el renunciante alega motivos de índole personal. No me siento abarcado en esa categoría y usted lo sabe. Y como no era mi voluntad hacerlo, me pareció en sintonía con el tipo de relación que siempre tuvimos explicitar, en todo lo que fuera posible en el marco de la prudencia, mi disenso con la causa que seguramente lo llevó a usted a hacerme esta solicitud. El tiempo lo dirá”.

Tras ello, en diálogo con Radio con vos, García Solá ahondó sobre los motivos de esta decisión. “Lo relacioné con algunos eventos que habían sucedido en La Rural, que no son nuevos”, destacó en un primero momento sin dar más precisiones. Asimismo hizo alusión a la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado de la Nación para responder preguntas de los legisladores. El exdirector insistió en la pregunta 177. “845 investigadores en 2003 fueron evaluados por más de 150 comisiones de especialistas e ingresó un tercio de los postulantes debido al rigor de las evaluaciones. En el proceso en el que estamos en parrilla los investigadores, Francos dice ‘cuando haya presupuesto’ y después dice ‘van a ingresar los que trabajen temas pertinentes’. O sea, que se iban a someter a una segunda evaluación de corte político”, dijo y continuó: “Algo parecido sucedió en las últimas semanas con respecto a algunos becarios e investigadores que me llevó a mí a señalar que no estaba de acuerdo con esos procedimientos, y evidentemente eso a alguien no le gustó. Se canalizó de esta manera”.

Tras ello, García Solá sostuvo que “no es la primera vez” que esto sucede: “Tuvo trascendencia pública el retiro de varios trabajos del repositorio del Conicet simplemente por los títulos”. Y consideró: “Es muy delicado que pase esto en un país a cuyos investigadores les han dado galardones por la libertad de opinión y criterio, que es lo que le señalo a Pino. No hay precedentes de que se haya alcanzado la libertad económica si previamente no hay libertad política y religiosa. Y eso ha sido herido sistemáticamente en la Argentina”.

En tanto, y por haber sido ministro de Menem, García Solá le advirtió a Milei -que reivindica aquel gobierno- que durante los 90 “había una irrestricta libertad de pensamiento”.

Proyecto de declaración

Debido a la trascendencia de sus declaraciones, desde Unión por la Patria presentaron un proyecto para repudiar los hechos. “Gravísima denuncia de Manuel García Solá, integrante del directorio del Conicet en representación del agro, quien explicó en una nota radial que le pidieron la renuncia por denunciar persecución ideológica en el organismo”, publicó Daniel Gollán en su cuenta de X.

“Es repudiable que se le haya solicitado la renuncia por objetar conductas de la actual gestión de las autoridades del Conicet”, indica el proyecto.

Gravísima denuncia de Manuel García Solá, integrante del Directorio del CONICET en representación del agro, quien explicó en una nota radial que le pidieron la renuncia por denunciar persecución ideológica en el organismo. pic.twitter.com/i2d5amR3LC — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) November 9, 2024

García Solá, además de haber sido ministro de Educación de Menem durante el último año de su presidencia, es vicerrector de la Universidad del Chaco Austral. Fue el primer chaqueño en ser director en el Conicet y su mandato debía extenderse hasta 2026.

En 2022 fue criticado por participar de la entrega del título de doctor honoris causa a la expresidenta Cristina Kirchner en representación del sector agropecuario. No obstante, justificó esto al afirmar que también se destacó en esa universidad a los expresidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde.

Cristina Kirchner, al recibir el reconocimiento de la Universidad del Chaco Austral

LA NACION