¿Por qué los diputados de Schiaretti apoyaron el recorte de fondos a la Ciudad? Crédito: Prensa

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 12:47

CORDOBA.- Los votos de Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Martínez y Pablo Cassinerio -los cuatro diputados nacionales por Córdoba- fueron claves para que el kirchnerismo aprobara el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires (Caba), pese a que su jefe político, el gobernador Juan Schiaretti, no había firmado ninguna de las dos solicitadas con que sus pares peronistas apoyaron la decisión de Alberto Fernández.

Esa postura de Schiaretti hizo que el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuviera convencido de que en la sesión del lunes los cordobeses no apoyarían el proyecto. Hasta la semana pasada, desde el bloque sostenían que darían quórum pero que no tenían definido el voto. La decisión de apoyar, dicen, es porque en comisión se atenúo la iniciativa original y se estableció una negociación entre las partes durante 60 días. A la vez, reconocen que no le ven futuro a esa discusión.

¿Qué negociaron la Rosada y Schiaretti para conseguir el apoyo? Desde los dos sectores aseguran que nada; que no hay promesas por parte de Fernández. Lo que está claro es que hoy Córdoba -como el resto de las provincias- no puede prescindir de los recursos que gira la Nación. "Si nos cortan los víveres sería un problema importante", grafica un funcionario a LA NACION.

Para Córdoba es clave que la Rosada cumpla el acuerdo de giro de fondos para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones no transferida, que el año que viene serían unos $15.000 millones. Para la negociación de la deuda de US$1700 millones que la Provincia lleva adelante con los bonistas, jurídicamente no requiere de la aprobación de Martín Guzmán. "Interior y Economía están informados de los pasos, pero no intervienen", aclaran.

Los schiarettistas más distantes del kirchnerismo admiten que "romper relaciones" con Fernández no es una opción. "No es momento de quedar en el llano; puede haber oposición a temas y cierta distancia, pero en medio de la crisis económico- financiera, el descampado no es el destino", resumen.

La de ayer no es la primera vez que los cuatro diputados cordobeses se convierten en claves y terminan acompañando iniciativas del kirchnerismo. Lo hicieron con el impuesto a las grandes fortunas y cuando se discutía el proyecto de Vicentin adelantaron que lo rechazarían pero nunca se expidieron sobre si darían el quórum.

Fuentes cercanas a Schiaretti plantean que el dictamen de comisión se logró por las sugerencias de los cordobeses, pero también reconocen que la negociación que se abre será muy complicada y probablemente no llevará a nada y Rodríguez Larreta seguirá el juicio. También plantean que, durante la gestión de Mauricio Macri, Córdoba "nunca apoyó" la decisión de aumentar los fondos "también arbitrariamente, por encima de lo que correspondía".

En contacto con este diario sostienen que ya en la discusión del Consenso Fiscal que se firmó a fines de 2017, Córdoba planteó que había que discutir "en detalle" los fondos que la Ciudad y Buenos Aires reciben para sostener servicios que se prestan en sus territorios (como Aysa, trenes, distribuidoras eléctricas y seguridad) y que en el resto del país quedan a cargo de los gobernadores. "No se logró", sintetizan.

En esa línea, apuntan que el proyecto que llegó del Senado establecía un gasto anual de $24.500 millones para la Policía porteña, cifra que desapareció del texto aprobado por Diputados para abrir las puertas a la negociación entre la Rosada y la administración porteña.

Cuando Schiaretti no firmó la primera solicitada, su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, planteó que se debía discutir la distribución primaria (la proporción de la masa de recursos se apropia la Nación) y recién después abordar la secundaria (el reparto entre provincias). Es decir, avanzar en una nueva ley de coparticipación. "Es impensable hacerlo ahora", se sincera un legislador nacional cordobés.

Conforme a los criterios de Más información