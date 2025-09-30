Por qué Grabois denunció a Espert en la justicia penal

El dirigente Juan Grabois presentó una denuncia penal contra el diputado José Luis Espert por la supuesta recepción de fondos vinculados de un empresario detenido por narcotráfico. La acusación formal, radicada en los tribunales federales de San Isidro, investiga el origen de un presunto financiamiento y posible conexión con actividades ilícitas.

Por qué se acusa a Espert de recibir fondos narco

Juan Grabois formalizó la acción judicial contra José Luis Espert, quien encabeza la lista de candidatos por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”.

El empresario señalado como el proveedor de los fondos es Federico “Fred” Machado. Se encuentra detenido en la Argentina y es reclamado por la justicia de Estados Unidos en un proceso por narcotráfico.

El escrito de Grabois solicita una investigación para determinar si los movimientos de capitales “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El supuesto desembolso de dinero habría ocurrido en 2020, según la presentación judicial. La denuncia detalla además otros nexos entre el diputado nacional libertario y el empresario.

El dirigente fundamenta su presentación en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González. También se basa en notas periodísticas publicadas por los periodistas Sebastián Lacunza en El diarioAR y Rodis Recalt en Perfil.

La cifra de los 200.000 dólares proviene de un cuadro donde figura el nombre de Espert. Grabois afirma que la fiscalía de Texas utilizó ese documento como prueba. Se trataría de un supuesto “libro contable secreto” que llevaban Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Qué juez investigará el caso y dónde se tramitará

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que la denuncia contra Espert ingresó el viernes 26 de septiembre en los tribunales federales de San Isidro. El sorteo determinó que el caso recayera en el juzgado de Lino Mirabelli.

El primer paso procesal consiste en definir la competencia territorial. El caso podría no tramitarse en San Isidro: existe una causa abierta en 2021 en el juzgado federal 8 de los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esa investigación estaría vinculada con estos nuevos hechos.

El antecedente de la relación entre Espert y Machado

El primer vínculo público sobre un vínculo entre el legislador y el empresario dataría de 2019. En ese momento, Espert era candidato presidencial por el partido Despertar y viajó a Viedma en un avión que sería propiedad de Machado para la presentación de un libro. El propio candidato agradeció públicamente a Machado por el traslado aéreo.

Dos años después, el empresario fue detenido y generó cuestionamientos, incluso dentro del espectro liberal. El partido Republicanos Unidos, liderado por Ricardo López Murphy, emitió un comunicado en el que le pidió explicaciones a Espert. “Consideramos necesario que se esclarezca la situación, a fin de poder continuar las conversaciones institucionales entre ambas fuerzas”, señalaba el texto.

Las críticas y acusaciones previas

La controversia resurgió en 2023. Lilia Lemoine acusó a Espert, entonces enfrentado políticamente a Javier Milei. Lo calificó de “persona traicionera”. Afirmó que en Despertar, su antiguo partido, “se quedaron con plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos”.

