Javier Milei se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos con un discurso enfocado en la superioridad del libre mercado sobre las estructuras de poder tradicionales. El Presidente cuestionó la legitimidad de la intervención pública en la economía y marcó distancia con los postulados políticos europeos tras la extensa disertación de su par estadounidense. El jefe de Estado defendió el capitalismo de libre empresa como única vía de desarrollo y decretó la obsolescencia de los modelos basados en el control estatal.

¿Por qué Milei dijo que “Maquiavelo ha muerto”?

El Presidente fundamentó su postura en la premisa de que el control gubernamental asfixia la iniciativa privada y bloquea la creación de riqueza. Milei sostuvo que la intervención de los funcionarios entorpece la labor de los empresarios y definió a las normas excesivas como el enemigo central del progreso. El libertario utilizó una definición categórica para ilustrar el fin de las viejas prácticas de manipulación política y control centralizado: “Maquiavelo ha muerto”.

“Maquiavelo ha muerto”: Javier Milei en Davos

Esta sentencia sintetizó su visión sobre el rol actual de los gobiernos frente a los individuos. “Los Estados deben dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Regular mata el crecimiento”, profundizó el mandatario tras media hora de conferencia.

La sala de conferencias evidenció una concurrencia menor a la habitual. Donald Trump ocupó el atril durante más de una hora y media justo antes del turno del argentino. El líder norteamericano se pasó de su tiempo asignado y provocó el vaciamiento parcial del recinto del WEF.

La sala del auditorio en el que expuso Milei

América como nuevo faro moral de Occidente

Javier Milei recurrió a figuras bíblicas para ilustrar su diagnóstico sobre la situación moral del viejo continente y propuso un cambio de eje geopolítico. “La analogía con lo que ocurre hoy en Occidente —el Occidente tal como lo concibe Europa, naturalmente— es tremendamente clara”, expresó sobre la supuesta degradación ética de la región.

El titular del Ejecutivo planteó al continente americano como la única esperanza frente al declive de las potencias tradicionales europeas. “Sigo afirmando que Occidente está en peligro. Pero les traigo una buena noticia: el mundo ha comenzado a despertar. América será el faro de luz que rescatará a todo Occidente”, anunció ante los presentes.

Javier Milei durante su exposición en el Foro Económico Mundial (WEF) Markus Schreiber - AP

El respaldo a la gestión local y la sintonía con Trump

El mandatario omitió referencias directas a la intervención de su aliado estadounidense pese a la demora ocasionada. Trump causó consternación entre delegados, empresarios y periodistas minutos antes con su propia verborragia. Milei evitó aludir a ese espectáculo y sostuvo su elogio velado al modelo que ambos representan.

El jefe de Estado dedicó un segmento de su alocución a los resultados de su administración y resaltó la labor de su gabinete. Mencionó específicamente a Federico Sturzenegger y la concreción de “13.500 reformas”. También elogió el trabajo de la ministra Sandra Pettovello en el área de Capital Humano. “En vez de pescado, estamos enseñando a los discapacitados a pescar”, afirmó sobre el cambio de paradigma en la asistencia social.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Luisa Corradini.