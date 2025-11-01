Por qué renunció Guillermo Francos como jefe de Gabinete

A una semana del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei sufrió este viernes una significativa reestructuración ministerial. Guillermo Francos renunció a la Jefatura de Gabinete, y Manuel Adorni, actual vocero presidencial, lo reemplazará. La decisión se da en un contexto de fuertes presiones internas y un notorio enfrentamiento entre Francos y Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial.

Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete fabian-marelli-11419

La salida de Francos estuvo acompañada por la dimisión de Lisandro Catalán, titular de la cartera de Interior y mano derecha del exjefe de Gabinete.

Francos formalizó su salida del cargo en una carta al Presidente, donde le expresó: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales”. El texto fue publicado también en sus redes sociales.

Guillermo Francos comunicó su renuncia a través de las redes sociales (Foto: Captura X/GAFrancosOk)

Milei aceptó la renuncia de inmediato y nombró a Adorni como el nuevo ministro coordinador. El vocero presidencial asumirá formalmente sus funciones el lunes 3 de noviembre. La justificación oficial de los cambios, según se informó, radica en el resultado de las elecciones legislativas del domingo. La Casa Rosada argumenta la necesidad de “renovar el diálogo político” como estrategia fundamental para impulsar la aprobación de reformas estructurales cruciales en esta fase del Gobierno.

Los 17 gobernadores se reunieron con el presidente en la Casa Rosada para avanzar con el proyecto de presupuesto que se debate en la Cámara de Diputados. También se prevé que charlen sobre las reformas laboral y previsional Hernan Zenteno - La Nacion

La reformulación del Gabinete cobró particular relevancia al producirse apenas 24 horas después de un encuentro clave. Francos y Catalán habían organizado una cumbre en la Casa Rosada con veinte gobernadores provinciales. Durante esta, el presidente Milei solicitó el respaldo de los representantes provinciales para asegurar la aprobación del presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación. Asimismo, el mandatario presentó su hoja de ruta con los asuntos prioritarios que LLA buscará impulsar: cambios en la legislación laboral, una ambiciosa reforma tributaria y modificaciones en el Código Penal.

En su carta de renuncia, Francos se jactó de despedirse de la gestión de Milei con un legado importante: la realización de este encuentro con los gobernadores. Según sus propias palabras, la cumbre estuvo destinada a “encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

Francos, se jactó de despedirse de la gestión de Milei dejando un legado importante: la realización del encuentro con los gobernadores Santiago Oroz

La renuncia de Francos se precipitó tras una jornada de máxima tensión en la Casa Rosada. Desde la noche anterior circulaban versiones de que el jefe de Estado ya había decidido apartarlo de sus funciones para designar a Adorni y promover a Santiago Caputo. El miércoles a la noche, Francos había intentado desmentir los rumores sobre su desplazamiento con una singular referencia a la canción “Como la cigarra” de María Elena Walsh. “‘Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, estoy aquí resucitando’. No la quiero cantar acá para no hacer un show”, remarcó durante una entrevista con TN. Sin embargo, apenas 48 horas después, confirmó su retiro de la gestión de LLA.

El tuit de Manuel Adorni tras la designación (Foto: Captura X/@madorni)

La noche de su nombramiento, Manuel Adorni le agradeció públicamente a Karina Milei “por la confianza y el apoyo permanente”. Además, pidió que “las fuerzas del cielo” lo “acompañen” en su nueva función.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Matías Moreno.