“Prestá atención a la obra pública”: la entrevista que Alberto Fernández no respondió en el juicio a Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández fue eximido de responder ante la Justicia sobre una entrevista que dio en 2016 a una radio, en la que dijo que cuando renunció a su cargo como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner le advirtió a la entones presidenta que aprovechara su salida y le “prestara atención a la obra pública” , en particular a Lázaro Báez. Agregó que la respuesta de la vicepresidenta fue enojarse con él durante ocho años.

El fiscal Diego Luciani leyó en el juicio contra Cristina Kirchner una frase de la entrevista para preguntarle al Presidente sobre la aparente contradicción sobre lo que sostenía en ese momento y lo que estaba declarando hoy. Pero los defensores objetaron la pregunta, el presidente del tribunal, Jorge Gorini, hizo lugar, y el fiscal repuso. Entonces, los jueces en pleno, con el voto de Gorini y su colega Andrés Basso, entendieron que no debía formularse. El juez Rodrigo Giménez Uriburu votó en disidencia.

Andrés Basso es uno de los jueces de este tribunal que junto con Giménez Uriburu se opuso con firmeza a que la Corte retenga la causa y así pudiera empezar este proceso.

Esa entrevista la realizó en FM Cielo el periodista Albino Aguirre, quien hoy ocupa la gerencia de noticias de la TV Pública y fue gerente de medios del Grupo Cielo.

La entrevista sobre la que Alberto Fernández no respondió en el juicio a Cristina Kirchner

En la charla, ocurrida en coincidencia con la aparición del exsecretario de Obras Públicas José López y sus bolsos con 9 millones de dólares, el periodista le preguntaba a Alberto Fernández hasta dónde llegaban las sospechas de corrupción, si salpicaban a Cristina Kirchner y cual debería ser el accionar de la Justicia.

“Hay una cuestión política y una cuestión jurídica. El día que yo renuncié, en el texto de mi renuncia (la memoria es tan frágil y acá se vive con tanto vértigo, me llama la atención que a veces los periodistas no repasan) hay una frase donde yo le recomendaba a Cristina que aprovechara mi salida para oxigenar su gobierno; oxigenar su gobierno era ‘presta atención a lo que sucede en obra publica’ . Esto no lo digo yo, fue la lectura correcta que hicieron los comentaristas en ese momento, porque en esos momentos comenzaban los primeros atisbos de que algo raro estaba pasando en la obra pública , en ese momento fue la denuncia de [Elisa] Carrió, por ejemplo”

Y agregó el hoy presidente: “Yo soy de los que siempre creyó que cuando las cosas empiezan a sonar de ese modo, en los gobiernos es mejor sacar la piedra de esa duda y seguir el camino”.

Cuando le preguntaron que pasó tras su advertencia, contestó: “Cristina se enojó conmigo, se enojó tanto, tanto que durante ocho años y yo la pase mal. Me sacaron de C5N del aire hablando y llamaban a los clientes de mi consultora y les decían que no me contraten”.

“Ocho años estuve criticando a Cristina y padeciendo la arbitrariedades de Cristina”, dijo, y remarcó que no eran todos lo mismo en la política. “No somos lo mismo: fue ministro [Roberto] Lavagna, [Daniel] Filmus, [Carlos] Tomada, Ginés Gonzáles García; cuando fui gobierno, [Gustavo] Beliz, [Horacio] Rosatti, Alberto Iribarne y Carlos Fernández. ¿Sobre estas personas hay denuncias de corrupción? No, entonces no es todo lo mismo”.

Y agregó: “Me llama la atención que todos los hechos ocurrieron en Santa Cruz, se discutía obra pública en Santa Cruz” .