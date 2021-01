Previa del DNU. Qué hará la Provincia con el transporte público y la circulación a la noche Crédito: Tomás Cuesta

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, se refirió esta mañana al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicará hoy con las nuevas medidas restrictivas del Gobierno ante la pandemia de coronavirus y aseguró que se "va a restringir el transporte público para esenciales y la nocturnidad en una franja horaria".

Sobre las medidas, García afirmó, en diálogo con El Destape Radio, que "cuando esté la definición nacional de la nocturnidad" se "definirá" junto "con los intendentes el horario". Además aseguró que "es una decisión muy compleja" y va "a ser de difícil aplicación" el restringir la circulación, y advirtió en ese sentido: "Si no se restringe la circulación, ¿qué otra cosa se hace? No hay otra forma de frenar el virus".

Por otra parte, García explicó que por el momento se restringirán horarios y transporte y que "si bajan los contagios", las limitaciones "terminarán ahí". No obstante, dijo que se puede decidir una nueva cuarentena estricta. "Si el virus sigue creciendo, la única alternativa será cerrar, como en otros lugares del mundo. Y no es lo que queremos", dijo, y justificó: "Hay fiestas clandestinas que superan las 500 personas. Es imposible pensar que no se va a contagiar nadie".

El DNU que el presidente Alberto Fernández publicaría en el Boletín Oficial establecerá un marco general sobre las nuevas restricciones, pero será cada gobernador el que defina cómo se aplicará.

Tres distritos anticiparon que no acatarán la disposición: la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

