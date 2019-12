El Presidente habló sobre su proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio Fuente: AFP - Crédito: JUAN MABROMATA

21 de diciembre de 2019 • 10:27

El presidente Alberto Fernández defendió los cambios previsionales previstos en la ley de emergencia económica que el Senado sancionó esta madrugada, al tiempo que reiteró el llamado a derogar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y los diplomáticos.

"Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad", dijo Fernández anoche en el programa Nada personal de Canal 9, mientras el proyecto era debatido en el Senado.

"Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno le hicieron perder el 20 por ciento del salario real a los jubilados", expresó el mandatario sobre la postura de Juntos por el Cambio en el debate parlamentario.

En ese marco, el Presidente remarcó que su gestión busca "garantizar que el salario de los jubilados deje de caer y que los jubilados dejen de perder, y tratando de recomponer un criterio de mayor igualdad".

"Se escuchan muchas voces de la oposición, de los que gobernaron hasta hace muy poquito y dejaron lo que dejaron, y no advierten que esta ley va a beneficiar a mucha gente, y propone una revisión del sistema jubilatorio tratando de garantizar un modo de actualización que sea justo para jubilados", añadió el jefe del Estado.

Jubilaciones de privilegio

"El sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso, hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio", dijo Fernández, en relación a las pensiones especiales que reciben los funcionarios del Poder Judicial y del Personal del Servicio Exterior de la Nación. Hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece la extensión de las sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar específicamente esos casos el mes próximo.

"No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes", dijo Fernández.

"¿Usted se bajaría el sueldo?", le preguntó la periodista Viviana Canosa. "Eso es un tema recurrente, pero que no es necesariamente justo. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el presidente. Cuando uno vive de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo", respondió. "Ya la política ha hecho un enorme ajuste en ese punto. En términos aparato del Estado", agregó.

"Todos [en el Poder Ejecutivo] pagamos Ganancias y los sueldos en relación a otras actividades son relativamente menores, en algunos casos, muy menores", señaló Fernández.

Canosa le consultó entonces cuánto cobra el presidente en la Argentina. "No me gusta personalizarlo, no quiero entrar en ese debate", respondió. "Ha llegado la hora de que en la Argentina hablemos un poco seriamente. Mi preocupación es que el Estado nacional recomponga su orden interno", dijo.