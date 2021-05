Procuración: Carrió pide apoyar a Rafecas, para evitar un “régimen como el de Maduro”

En el marco del debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal, que supone una flexibilización de las mayorías para la designación del Procurador General de la Nación, el partido político de exparlamentaria Elisa Carrió, la Coalición Cívica, hizo un llamado para apoyar a Daniel Rafecas -candidato del presidente Alberto Fernández- para el puesto.

A través de un comunicado, el frente reclamó “a todas las fuerzas políticas un gesto institucional sin especulaciones” para designar al -por ahora- magistrado Daniel Rafecas como procurador. “Si no lo hacemos vamos camino a un régimen como el de Nicolás Maduro”, señalaron.

“Cómo dijimos públicamente en octubre de 2020, cuando Cristina Kirchner desautorizó al Presidente en una carta pública, es necesario un gesto institucional exento de especulaciones”, precisaron desde Coalición Cívica, al tiempo que destacaron que el gesto “implica salir de las pequeñeces personales”.

“En la historia se juega con nombre y apellido, como en la lucha contra la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos vamos camino a un régimen como el de Maduro”, dijeron, y añadieron: “Hay momentos trascendentes en que ser funcionales al atropello por cuidar la imagen personal es imperdonable, hoy está en juego la república, la justicia y la libertad”.

El proyecto de reforma del Ministerio Público, que cambia la forma de nombrar al Procurador y su duración en el cargo, entre otras modificaciones, pusieron en alerta a la oposición. El proyecto fue aprobado por el Senado en noviembre pasado, pero no se había movido en la Cámara baja porque el Gobierno no tenía los votos para sancionarlo. El primer paso se iba a dar hoy, con la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El segundo, su tratamiento en el recinto, todavía no tiene fecha porque el oficialismo aún no aseguró el quorum.

Según los cálculos de LA NACION, el kirchnerismo está hoy a seis votos de lograr el quorum necesario para debatir el tema en la Cámara baja. Más de la mitad de los 23 diputados decisivos ya adelantó que votará en contra del proyecto, que libera el camino para desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, y aumenta el control del poder político de turno sobre los fiscales.

