Proyecto compartido: José Luis Espert y referentes Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno detalles del acuerdo con el FMI

José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad, presentó un proyecto de resolución para exhortar al Gobierno a que informe sobre las condiciones del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto llama la atención no solo por las precisiones que demanda el liberal, sino por las firmas que sumó como respaldo: diez diputados de Juntos por el Cambio, entre los que se cuentan los exponentes “económicos”, como Luciano Laspina, Martín Tetaz o Ricardo López Murphy, pero también los referentes políticos: María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Mario Negri y Cristian Ritondo.

“Lo que nos une para presentar este proyecto a los que consideramos que el acuerdo con el FMI es un mamarracho, y a los que dieron el visto bueno, es la falta de información”, explicó Espert a LA NACION, que calificó al principio de acuerdo con el organismo internacional como una “payasada”.

El legislador libertario hace pocos días criticó a Juntos por el Cambio por haber considerado “positivos” los avances en la negociación con el FMI. “Con esta actitud, siguen demostrando que están más cerca del kirchnerismo de lo que uno piensa”, manifestó. Considera que el comunicado del bloque opositor no fue lo suficientemente duro con el Gobierno.

Sin embargo, a pesar de que también invitó a sumarse a la iniciativa a los diputados nacionales Javier Milei (La Libertad Avanza) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), Espert solo obtuvo el apoyo de diputados de Juntos por el Cambio. “Hay mejor sintonía con cierta gente que con otra”, reconoció, y no negó la posibilidad de constituir una alianza con los cambiemitas en las próximas elecciones: “2023 parece otro siglo”, respondió esquivando la consulta de un eventual acuerdo político.

El diputado nacional José Luis Espert promovió la iniciativa para enviar una solicitud de información al Poder Ejecutivo Santiago Filipuzzi - LA NACION

El proyecto de resolución enviado al Gobierno solicita “detalles, no solo del entendimiento al que se habría arribado con el FMI, sino también acerca de los planes y políticas que harían posible alcanzar los compromisos asumidos”. Espert es el autor del documento y cuenta con la “cofirma” de Carolina Píparo (Avanza Libertad) y numerosos diputados del Pro y el radicalismo. Del partido liderado por Patricia Bullrich, firmaron María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Ricardo López Murphy, Cristian Ritondo, Francisco Sánchez y Gerardo Milman. Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) acompañaron Mario Negri, Martín Tetaz y Alejandro Cacace.

¿Trabajo técnico o posible alianza?

Desde Juntos por el Cambio ven como positivo que horas antes del default el Gobierno haya puesto el freno con un principio de entendimiento, pero consideran que falta información sobre cómo se llevará a cabo este acuerdo.

Tetaz explicó que el “acompañamiento” a Espert “tiene que ver con que faltan 30 días, o tal vez menos, para que aparezca una propuesta a todo o nada de la carta de intención que va a ofrecer el Gobierno y no tenemos tiempo de discutir nada antes”. En este sentido, señaló que “tienen un montón de preguntas” y que quieren evitar llegar a la firma sin tener posibilidad de debatir esto puntos. Se diferenció en un aspecto: “Nosotros, a diferencia de José Luis [Espert], pensamos que es mejor tener un acuerdo a no tenerlo”.

Desde el equipo de Santilli también indicaron que el motivo fue para “ampliar y plantear este tema como oposición”. De todas formas, deslizaron que es “funcional” trabajar estos asuntos en el Congreso dado que “es un tema estratégico en el corto plazo”, pero que además es útil “en el largo plazo, pensando en 2023″, en referencia a las elecciones.

Jura de Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Facundo Manes como diputados nacionales Silvana colombo

Negri hizo énfasis en que les pareció correcto acompañar el pedido de informes porque lo que se busca es evacuar las dudas que dejó el anuncio hecho el viernes por el presidente Alberto Fernández. “Cuando el Gobierno envíe al Congreso el Memo de Entendimiento y la Carta de Intención estas preguntas deben haber sido aclaradas, queremos tener estas respuestas. Creemos que no está claro el modo en el que Argentina podrá cumplir con las metas que se anunciaron”, compartió Negri. Asimismo, planteó que vieron como “positivo el preacuerdo pues despejaba la idea del default que era un suicidio” aunque “mostraron una hoja de ruta pero aún no han dicho nada de cómo lograrlo”. Sobre la relación con Espert fue claro: “Hay buen diálogo”, dijo.

Las preguntas enviadas al Gobierno

Espert reprochó que el programa solo hable de “reducir subsidios a energía y realizar una mejor fiscalización por parte del AFIP”, pero que no menciona los problemas centrales. “Tenemos un millón de ñoquis en el Estado, el barril sin fondo de Aerolíneas Argentinas, una coparticipación sin límites, superestructuras de planes sociales”, detalló. “Nos quieren hacer creer que el problema fiscal son los subsidios a la energía, que no me tomen por estúpido”. En este sentido, planteó que son necesarias reformas estructurales, como la previsional, la laboral y del Estado.

Anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI

El proyecto aclara que el pedido de información “no significa cerrar ámbitos de debate, sino que es saludable promoverlos e impulsarlos en todos los espacios que sean posible porque el intercambio de ideas robustece el sistema democrático”. Asimismo, resalta que “es fundamental saber que la resolución de esta cuestión corresponde al Congreso Nacional”.

Por último, remarca que las preguntas formuladas, que se presentan a continuación, “versan sobre la existencia de condiciones mínimas que hagan viable el cumplimiento de un eventual acuerdo por parte de nuestro país”.