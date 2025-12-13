Santiago Caputo se repliega. Después de las legislativas, Karina Milei ganó la pulseada y el asesor se vio obligado a mover algunas fichas dentro del organigrama para retener el poder. Sus jugadas más recientes se dieron en la SIDE, con la designación de Cristian Auguadra, y en el Ministerio de Salud. No es nuevo que la cartera de Mario Lugones le reporta directamente, pero en estas últimas semanas se aseguró de blindar su influencia con el desembarco de Guido Giana como vice del área. Un hombre de lealtades variopintas que supo militar en Pro, aunque claro en sus gestos: dos meses antes de ser designado, aportó 22 millones de pesos para la campaña legislativa de La Libertad Avanza (LLA). Un movimiento que le garantizó el control sobre una de las cajas más sensibles del Gobierno. Mientras tanto, la secretaria general de la Presidencia mira de reojo.

Es que Giana se convirtió en ladero de Caputo. Llegó a él a través de Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio del estratega en la consultora Move Group. El funcionario no es un improvisado: hasta hace un mes dirigió el área de operaciones y finanzas en el Sanatorio Güemes —terruño histórico de los Lugones—, y administró otra caja importante, la del PAMI, durante el Gobierno de Mauricio Macri, período en el que quedó involucrado al menos en tres causas judiciales que lo vinculan a una matriz de corrupción dentro del organismo.

En el ínterin aprendió a cultivar el perfil bajo y esquivar los radares. Antes de la salida de Cecilia Loccisano, ya se lo mencionaba como parte extraoficial del equipo de Salud. Una suerte de consejero en las sombras, rasgo que comparte con el asesor presidencial. Sus reiteradas visitas a la Casa Rosada durante 2024 parecen confirmarlo. Un dato curioso, los ingresos datan del inicio de la gestión, incluso en tiempos de Mario Russo. Ya para ese entonces, el “celestial” lo recibía en su oficina del Salón Martín Fierro. También visitaba la Jefatura de Gabinete.

Un lobista de la salud. Del que poco se habla, pero que siempre estuvo en el radar de Caputo. Un viejo conocido para quienes manejan “el negocio de la salud”. Alguien que recorre todos los pasillos del área, “con terminales en ambos lados del mostrador”, dirán algunas fuentes de altísimo conocimiento del rubro. No es un cuadro técnico como el que podía representar Loccisano, si bien hay algo más que los diferencia. La exvice fue pareja de Jorge Triaca, integrante de la mesa chica del expresidente Mauricio Macri. Giana, en cambio, se alejó del Pro, del que supo formar parte no solo como gerente de finanzas del PAMI, sino también como funcionario de María Eugenia Vidal en la Provincia y concejal de Presidente Perón. Sin embargo, su millonaria contribución a LLA dejó plasmada su nueva lealtad. Un Win-Win para el estratega que además del aporte se evitó cualquier injerencia de Macri en el ministerio. Terminó de blindar su fuerte.

Aportes de campaña

Según confirmaron a LA NACION fuentes de la justicia electoral, Giana transfirió el 1 de septiembre más de 20 millones de pesos para la campaña nacional de los violetas. Cinco días antes, había girado de esa misma cuenta, registrada a su nombre, la suma de $2.176.024 para el “desenvolvimiento institucional” del partido en Tierra del Fuego. El destino no es casual, Mario Agustín Gallo -socio de Giana en la empresa prestadora de salud Lanson S.A- tiene domicilio en aquella provincia, donde su padre, Daniel, fue vicegobernador durante la administración del peronista Carlos Manfredotti.

“Es un monto significativo. No es el promedio habitual”, señalaron fuentes de la justicia electoral respecto del aporte de campaña, aunque aclararon que no constituye en una irregularidad. La situación cambia con el giro a Tierra del Fuego, donde el empresario habría doblegado el tope habilitado para fondos destinados al “desenvolvimiento institucional”. En esa provincia, el límite vigente es de $1.170.718, por lo que el monto quedará bajo observación cuando los partidos presenten oficialmente sus rendiciones.

Desde el entorno del funcionario relativizaron la magnitud de las transferencias y las atribuyeron al “importante patrimonio” que posee, que incluye un campo de más de 300 hectáreas lindero al predio de Guernica, tomado por más de 2500 familias en 2020. Giana se transformó en la cara visible del conflicto y llegó a la mesa de Mirtha Legrand en calidad de damnificado. Ante las cámaras denunció “una violación de la propiedad privada”. Después bajaría el perfil.

Retornos, sobrefacturación y denuncias de PAMI

Giana llegó a un Ministerio de Salud arrinconado por la causa del fentanilo contaminado, el escándalo en la Andis y múltiples denuncias en unidades del PAMI: un asunto que derivó en un comunicado del titular del organismo Pablo Leguízamo, quien anunció que avanzaría con auditorias internas, en un intento por hacer llegar un mensaje a los Menem y Pareja. Los “terrenales” de Karina Milei son los encargados de coordinar varias delegaciones del instituto en el país como parte del armado partidario.

Leguizamo aseguró que durante años el PAMI se convirtió en “una caja negra al servicio de la política”. Surge el interrogante si el elegido de Caputo habrá sido la excepción. En su paso por el organismo, Giana quedó involucrado en al menos tres procesos judiciales, donde se investigaron presuntos sobreprecios, un esquema de retornos y maniobras de defraudación contra la administración pública.

Al dejar el cargo en 2019, el dirigente -por aquel entonces amarillo- fue denunciando penalmente por la UFI-PAMI a raíz de un informe presentando por la Auditoria General de la Nación (AGN) que ponía la lupa sobre el procedimiento de compra y pago de medicamentos oncológicos. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo del Dr. Sebastián Casanello con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 10, conducida por la Dra. María Paloma Ochoa. En junio de este año la fiscal solicitó al magistrado el archivo de la causa por inexistencia de delito. Sin embargo, hay dos causas abiertas que cuestionan los manejos del elegido de Caputo en el organismo.