Trump vuelve a amenazar con atacar Venezuela y el régimen rechaza un “intento de intimidación” con aviones

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con lanzar un ataque por tierra a Venezuela, lo que según el líder republicano hace “mucho más fácil” la lucha contra el narcotráfico, el presunto objetivo del despliegue militar en el Caribe.

Trump lanzó su amenaza la noche del viernes, al mismo tiempo que se conocía una segunda supuesta incursión en una semana de aviones caza F-18 sobre espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de dos aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald R. Ford.

“Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, dijo Trump a periodistas que le preguntaron sobre la tensión con Venezuela en una rueda de prensa en el Salón Oval.

El presidente Donald Trump habla con periodistas al salir de la Casa Blanca Jose Luis Magana - FR159526 AP

Luego matizó ligeramente su comentario señalando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país nuestros objetivos". No precisó qué otros territorios podrían sus plataformas de ataque a los narcos.

Trump se jactó de que su gobierno bajó el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”. En concreto, según el mandatario, su administración redujo “el 96% de las drogas que llegan por agua”. También ironizó con que él no quisiera ser el otro 4%, en referencia al riesgo al que se exponen los narcotraficantes al intentar atravesar el cerco militarizado que Trump montó en el Caribe.

“¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”, dijo Trump entre risas. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe ya dejaron más de 80 muertos. Los críticos en Estados Unidos y América Latina las califican de ejecuciones extrajudiciales, y alegan que incluso hay serias dudas de que las víctimas hayan sido narcotraficantes.

En una importante escalada esta semana, las fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero venezolano que iba camino a la isla de Cuba.

Por otro lado, varios aviones de guerra F-18 y Growler de Estados Unidos sobrevolaron cerca de territorio venezolano durante varias horas y apagaron intermitentemente los equipos que reportan su posición.

Una maniobra conjunta del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford con un F-18 TRINITI LERSCH - DoD

Una imagen de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 causó revuelo al mostrar que al menos uno de los aviones, un F-18 identificado como Rhino51, había probablemente incursionado en territorio venezolano.

Flightradar24 explicó después que en los casos en que se pierde la señal de los aviones, algo común en estos vuelos militares, la plataforma “estima la posición de un vuelo sin ruta registrada durante un máximo de diez minutos”.

“Esta estimación seguirá la última ruta y velocidad conocidas. Puede distinguir las rutas estimadas por la línea negra detrás de la aeronave”, indicó. Y añadió que ese fue el caso del F-18 Rhino51, que apagó su transpondedor cuando sobrevolaba muy cerca de Venezuela y lo que la plataforma mostró fue una proyección de una posible ruta ingresando a territorio venezolano.

Sin mencionar este último incidente, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció también la noche del viernes un “intento de intimidación” por parte de Estados Unidos, tras una incursión similar el martes de aviones F18 frente al Golfo de Venezuela.

Simpatizantes del gobierno toman parte de una marcha contra la intervención de EE.UU., en Caracas Cristian Hernandez� - AP�

Según la información de Flightradar24 y otros servicios de seguimiento para aviación, los aviones se acercaron a las costas venezolanas en el Golfo de Venezuela, e incluso habrían ingresado a su espacio aéreo.

Padrino López subrayó que estas acciones no lograrán “quebrar” a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ni al pueblo venezolano.

El ministro llamó a Estados Unidos a “no equivocarse” y reiteró que la FANB está preparada para reaccionar y defender su espacio aéreo. Sin embargo, el general venezolano no anunció medidas concretas en caso de que acciones de este tipo vuelvan a repetirse.

Padrino López rechazó asimismo lo que calificó como el “juego de operaciones psicológicas” que, a su juicio, Washington intenta llevar a cabo.

Estos incidentes se producen en un contexto de lo que el régimen de Maduro asegura ser de “permanente movilización” militar de Venezuela. El chavismo denuncia que Trump prepara una invasión o el derrocamiento de Maduro.

Agencias DPA y ANSA