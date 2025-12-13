Israel mató en un bombardeo a Raed Saad, uno de los arquitectos del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023

TEL AVIV. – El Ejército israelí mató este sábado al alto comandante de Hamas Raed Saad, uno de los artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, según anunció el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El Ejército israelí había dicho previamente que dos de sus soldados resultaron heridos por un artefacto explosivo que “detonó durante una operación para limpiar la zona” de infraestructura del grupo islamista, un incidente que desató el bombardeo posterior contra Saad. Todo en medio de una frágil tregua que rige desde octubre.

“En respuesta a la activación de un objeto explosivo de Hamas que hirió a nuestras fuerzas hoy, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron la eliminación del terrorista Raad Saad", señaló el gobierno en un comunicado.

La gente se agolpa alrededor del vehículo bombardeado en la ciudad de Gaza donde viajaba Raed Saad Omar Ashtawy� - APA Images via ZUMA Press Wire�

Israel lo describió como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra, y dijo que había “participado en la reconstrucción de la organización terrorista” en violación del alto el fuego.

Saad fue blanco de un bombardeo contra el vehículo en el que circulaba en Gaza. El vocero de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, dijo que cinco personas murieron luego de que “un vehículo civil” fue impactado cerca de Nabulsi, en Tel al-Hawa, un barrio del sur de ciudad de Gaza.

Los cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa luego de que “aviones israelíes bombardearon el vehículo civil con tres misiles, causando su incendio y la destrucción”, añadió Bassal, en tanto el departamento de emergencias del hospital confirmó la llegada de los cinco cuerpos y agregó que 25 personas resultaron heridas.

Si bien Hamas no confirmó de inmediato que Saad estuviera entre los muertos, fuentes de la familia lo confirmaron a la AFP y señalaron que el funeral será el domingo.

Los cuerpos de los gazatíes abatidos en el bombardeo al auto donde viajaba Raed Saad en Gaza OMAR AL-QATTAA� - AFP�

Se trata del asesinato de mayor repercusión de un alto cargo de Hamas desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre. Un funcionario de Defensa israelí había dicho que Saad era el objetivo y lo describió como el jefe de la fuerza de fabricación de armas de Hamas.

Fuentes de Hamas también lo describieron como el segundo al mando del brazo armado del grupo, después de Izz eldeen Al-Hadad. Saad solía dirigir el batallón de Hamas en la ciudad de Gaza, uno de los más grandes y mejor equipados del grupo, dijeron esas fuentes.

Tel Aviv dice que los recientes ataques son en represalia por las ofensivas del grupo armado contra sus soldados, y que las tropas dispararon contra palestinos que se acercaron a la “línea amarilla” entre la mayor parte de Gaza controlada por Israel y el resto del territorio.

Israel exige que los islamistas devuelvan los restos del último rehén, Ran Gvili, desde Gaza y dijo que esto es una condición para pasar a la segunda y más complicada fase del alto el fuego. Dicha fase plantea una visión para poner fin al gobierno de Hamas y vigilar la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.

Una niña corre en un campo de refugiados en la ciudad de Gaza Omar Ashtawy� - APA Images via ZUMA Press Wire�

La guerra en Gaza comenzó después de que terroristas dirigidos por Hamas mataran a 1200 personas, la mayoría civiles, y tomaran 251 rehenes en un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La represalia israelí mató a más de 70.700 palestinos, la mayoría civiles, según el ministerio de Salud del enclave, gobernado por Hamas.

El alto el fuego del 10 de octubre permitió a cientos de miles de palestinos regresar a sus hogares o lo que quedaba de ellos en medio de las ruinas de la ciudad de Gaza. Israel retiró sus soldados de las posiciones de la ciudad y permitió que aumentara el flujo de ayuda.

Pero la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes mataron al menos a 386 personas en ataques en Gaza desde el comienzo de la supuesta tregua. Israel dice que tres de sus soldados murieron desde que comenzó el alto el fuego y atacó a decenas de combatientes.

