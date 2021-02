El líder Qom Felíx Díaz denunció ante la Justicia a Horacio Pietragalla luego de la reunión donde le habría dicho que para ser escuchado tenía que militar para que no vuelva a gobernar Mauricio Macri en el 2023 Fuente: Archivo

Luego de sus declaraciones públicas, el presidente del consejo consultivo participativo de los pueblos indígenas (CCPPIRA), el líder Qom Félix Díaz denunció ante la Justicia al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El martes 3 de febrero, el líder se había reunido en la sede de la Secretaria, el predio de la ex ESMA junto al secretario y otros funcionarios nacionales. Sin embargo, debió retirarse antes debido al comportamiento de Pietragalla quien, según Díaz, le impuso como condición para ser escuchado que milite para que no vuelva a gobernar Mauricio Macri en 2023. Por su parte, el funcionario lo desmintió argumentando que "jamás" podría decirle que milite en una campaña "que todavía ni sabemos si va estar".

Ahora, el líder se presentó en los Tribunales de Comodoro Py y abrió una causa judicial que por sorteo recayó en el Juzgado Correccional Federal 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Según la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, Pietragalla dijo: "Félix como querés que avancemos juntos si te fuiste a la marcha del millón de Macri" haciendo referencia a la marcha de octubre de 2019. En este punto, acusan al secretario de desconocer y "violentar deliberadamente" la normativa internacional sobre Derechos Humanos que prohíbe, en la ley 17.722, cualquier acto de discriminación por orientación o ideas políticas.

El líder Qom aclara que no representa a ningún partido político, ni le interesa la cuestión partidaria. "Solo defiendo el espacio conseguido luego de la lucha de mis hermanos indígenas" agregó respecto al Consejo Consultivo, el cual según denuncian no recibe financiamiento desde 2019.

"Militen para La Cámpora para la campaña y le damos todos los recursos que necesiten, trabajen con nosotros y no van a tener ningún problema" habría dicho también Pietragalla en aquella reunión de la cual también participó Magdalena Odarda, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otros funcionarios del INAI.

Díaz relata que se retiró de la reunión "por considerar que esta 'propuesta' era indigna" acusando a Pietragalla de "utilizar los fondos del Estado Nacional como fuente de poder para reclutar adeptos a las filas de La Cámpora a cambio de determinados beneficios, en menoscabo de las comunidades indígenas".

Además del testimonio de Félix, como elementos de prueba en la denuncia ofrecen otros testigos que habrían escuchado las declaraciones del secretario de Derechos Humanos: Elma Toledo, miembro de la comunidad wichi 4 de Julio; Marcelo Velis, asesor del consejo consultivo; Faustino Lencina, de la comunidad Qom Elhuac Aso Aguai en la provincia de Buenos Aires y Carol Soae, de la Ñanku, Neuquén.

El líder Qom dijo que desde la secretaría de Derechos Humanos no lo había contactado luego de la reunión y de la denuncia. "No quieren saber nada, nos bloquearon todos" agregó en diálogo con este medio. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse hoy con Pietragalla.

"No nos quieren escuchar. Nos dicen estamos trabajando pero no hay ninguna demostración en la realidad. No hay una respuesta concreta ni escrita" reclamó Díaz. El líder Qom solicita respuestas ya que muchos indígenas están muriendo por otras enfermedades que el coronavirus al no ser tratadas. Díaz reclama otro mecanismo que los habilite a circular ya que desde la comunidad no puede solicitar los permisos de circulación necesarios.

El líder indígena también envió una carta a Alberto Fernández solicitando una reunión urgente "reiterando el pedido de audiencia realizado el 26 de diciembre de 2019". "Hoy nos vemos sumidos en un grave conflicto y controversia con el Secretario de DDHH, debido a la intención manifestada de disolver el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, situación que resulta inadmisible para nosotros como también el ofrecimiento de ayuda a cambio de militancia partidaria" señala la carta firmada por Felíx Díaz como presidente del CCPPIRA donde manifiestan también la "voluntad de colaborar" con el Presidente.

