Pullaro aseguró que el Gobierno “está en otro registro” y que debe tomar nuevas decisiones

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó los estudios de LN+, donde analizó la coyuntura política nacional de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. “El Gobierno está en otro registro y debe tomar nuevas decisiones”, enfatizó.

“Provincias Unidas, el espacio que conformamos con otros gobernadores del país, es una alternativa que va a lograr que no vuelva el kirchnerismo“, manifestó Pullaro. ”Porque los errores del Gobierno hacen que el regreso de los K sea posible y nuestro armado político debe intentar contrarrestar eso“, agregó el mandatario santafesino.

LN+: Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe

“El 27 de octubre veo un nuevo país”, definió Pullaro. “Veremos si el Gobierno se deja ayudar o se encierra cada vez más”, subrayó el gobernador. “Eso sí, de lo único que estoy convencido es que el kirchnerismo no vuelve más”, insistió.

Críticas al show de anoche de Milei

Respecto a la presentación del Presidente en el Movistar Arena, donde presentó su libro “La construcción del milagro” y tocó junto a su banda, Pullaro fue tajante: “Al acto de Milei no lo vi, pero me llegaron recortes y los vi con preocupación”.

Acto y presentación del libro de Javier Milei en el Movistar Arena. Abrazo con Diego Santilli

“Sentía como que no estaba conectando con la inmensa mayoría de los argentinos que no están bien, que no tienen plata y que no llegan a fin de mes”, consideró el gobernador santafesino, al tiempo que señaló que “es un Gobierno en otro registro: 1480 días que dura una gestión de cuatro años, y siento que se pierde el tiempo”. “El Presidente tuitea, canta, hace vivos en Instagram”, enumeró.

En ese sentido, ironizó: “Me gustaría saber quiénes de los que estuvieron en la fiesta de anoche, fueron hoy a la Casa Rosada a la mañana”. Subrayó que la política es trabajar, “no darse gustos”. Sobre ese punto también insistió que los argentinos vivimos “cosas muy duras”, en las que la pobreza y la desocupación se ubican en los peores lugares.

Su posición sobre Espert: “El problema fue la mentira”

“Lo profundamente grave respecto a un funcionario público es haber mentido, como hizo Espert”, resumió Pullaro sobre el escándalo del diputado nacional José Luis Espert, quien bajó su candidatura a pocas semanas de las elecciones legislativas, al conocerse su vínculo con el presunto narco Federico “Fred” Andrés Machado.

El gobernador santafesino dijo entender que Espert no sabía en ese momento quién era Machado, “pero el problema fue la mentira que fue llevando adelante”, remarcó. “En Santa Fe no vimos que el narcotráfico banque campañas políticas, por lo cual no te lo puedo afirmar. Puede pasar en otro punto del país, pero lo tiene que confirmar la Justicia”, completó.

El desenfoque del Gobierno

Al analizar los ejes que adoptó Javier Milei en lo que va de su gestión y cómo proyecta continuar, Pullaro cuestionó que el Gobierno “esté ensimismado en un programa que tiene que ver con el cuidado de las cuentas públicas”, ya que eso -sostuvo- no fortalece la microeconomía, “que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de los argentinos”.

Maximiliano Pullaro y Javier Milei. Gobierno de Santa Fe

Por otro lado, advirtió que esta administración “está concentrada en la macro” y desde su espacio “pensando en ver dónde ponen los recursos para fomentar la producción, hacer rutas y tener energías”.

Sin embargo, intentó suavizar sus críticas al hablar de seguridad pública y justicia federal, dos planos en los que consideró que “trabajaron muy bien” y con “leyes duras”. “Internacionalmente se ve cómo da resultado lo que venimos haciendo”, enfatizó. Y en ese sentido, destacó la impronta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien -dijo- apoyó en su precandidatura a presidente.