Pullaro justificó su ausencia en el acto del 9 de Julio: “Me llegó la invitación, pero no le presté atención”

WASHINGTON.- De los gobernadores que pegarán el faltazo al acto del presidente Javier Milei por el 9 de Julio en San Miguel de Tucumán, esta medianoche, quizás el que tiene mejor justificativo es el santafesino Maximiliano Pullaro, de viaje oficial en Estados Unidos. Sin embargo, aunque buscó relativizar las tensiones con el Gobierno en la disputa por los fondos, el mandatario provincial no escondió las actuales diferencias con la Casa Rosada. “Me llegó la invitación, pero no le presté atención”, dijo en un diálogo con LA NACION en Washington.

“El año pasado llegué porque se hizo a las 0 horas. Este año no tengo idea a qué hora se hace, pero si hubieran dicho una hora normal, hubiera sido imposible llegar al acto que me toca presidir en la provincia de Santa Fe“, explicó Pullaro, al ser consultado sobre si hubiese asistido a la vigilia de hoy por el Día de la Independencia en caso de haber estado en la Argentina.

En San Miguel de Tucumán, Milei solo estaría acompañado por el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo; el catamarqueño, Raúl Jalil, y el salteño, Gustavo Saénz. Una imagen muy distinta a la de hace exactamente un año atrás, cuando 18 mandatarios -entre ellos Pullaro- firmaron el Pacto de Mayo junto al Presidente.

"Si me hubiesen dado los horarios, hubiese estado [en el acto]. Si es a las 0 horas, hubiese ido y me hubiese vuelto en auto", matizó el gobernador santafesino, de viaje oficial en Washington y Nueva York con una cargada agenda de reuniones en busca de financiamiento para su plan de inversión en obras de infraestructura.

“Creo que a las convocatorias e invitaciones del Presidente siempre hay que estar presente por una cuestión institucional. Haya acompañamiento o diferencias, es el presidente de la República y hay que acompañar”, agregó Pullaro, uno de los gobernadores del grupo de los dialoguistas.

El acto en San Miguel de Tucumán llega en un momento de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, que impulsaron dos proyectos de ley en medio de la disputa por fondos, uno para restituir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos a las provincias y otro para reformar el impuesto a los combustibles.

Al ser consultado por LA NACION, Pullaro intentó relativizarlo, al afirmar que “no es una pelea” con la Casa Rosada. “Nosotros lo que hicimos fue ver de qué manera no desfinanciábamos al Gobierno, que no se le tocara un solo recurso que impacte en el equilibrio fiscal fundamentalmente, y que no nos lleve nuevamente al déficit”, señaló.

“Entendimos que había un fondo y un tributo que se podía coparticipar eliminando diferentes fideicomisos, como también planteó el Presidente, y desde ese lugar presentamos un proyecto de ley. Pero no es una pelea con el Gobierno, fuimos muy cuidadosos de no desfinanciarlo en ningún momento”, reforzó el gobernador, que explicó que el reclamo es por “fondos de las provincias que no se están utilizando ni ejecutando”.

Respecto a su actual vínculo con Milei, Pullaro reconoció que tiene “muy poco”, y que en “algún momento tuve más”. Sin embargo, valoró “mucho” que cuando Santa Fe tuvo “problemas serios y graves el Gobierno estuvo” presente, como en la crisis de seguridad de Rosario.

“Acompañamos mucho al gobierno nacional, convencidos de que era el camino”, dijo. Respecto a la relación institucional de Santa Fe con la Casa Rosada, afirmó que “es buena, de las mejores que hay con los gobiernos provinciales”.

“No diría que hay una mala relación. Lo que sí, esperaríamos a que después de la estabilización de la macroeconomía se mire la micro, y se apunte fundamentalmente a la generación del crecimiento económico. Y eso es apostar al sector productivo con mucha fuerza“, dijo. “Pero vemos que no” se está haciendo eso, advirtió.

“Las retenciones aumentaron. No hay una política pública de acompañamiento al sector del campo, de la industria, se abrieron las barreras arancelarias a muchos productos”, explicó.

En su viaje oficial en Estados Unidos, Pullaro está acompañado por los ministros provinciales de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El mandatario explicó que la gira está apuntada al plan de obras provincial, “que tiene que ver con el retraso en la infraestructura energética y vial, principalmente sanitaria, educativa y de seguridad, de alrededor de 8000 millones de dólares”.

Pullaro detalló que buscarán las posibilidades de conseguir “US$1000 millones a la tasa más baja posible”, para invertir en estos cuatro años de gestión “alrededor de US$5000 millones para acercarnos a ese objetivo de US$8000″.

La comitiva mantuvo ya varias reuniones y tiene programadas otras con diversas autoridades, entre ellas representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de la embajada argentina en Washington, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Banco Mundial y del Departamento de Estado norteamericano.

“Hemos trabajado en colaboración con organismos de fuerzas federales norteamericanas, en la formación y el trabajo de nuestra policía. La idea es tener un ida y vuelta del proceso que llevamos adelante en Santa Fe en pos de lo que trabajamos juntos el año pasado”, dijo Pullaro, respecto a la reunión de hoy en el Departamento de Estado con la oficial supervisora de Asuntos Exteriores, Georgina Cunningham.