Qué dice el posteo de Milei en apoyo a Estudiantes de La Plata

Javier Milei respaldó la conducta del plantel de Estudiantes de La Plata ante el homenaje protocolar a Rosario Central. El Presidente intervino en la disputa simbólica del fútbol argentino tras el encuentro en el Gigante de Arroyito e hizo un duro posteo al respecto.

La controversia se desató luego de que la AFA modificara el reglamento y otorgara al club rosarino el título de la Liga 2025 por la tabla anual. Los futbolistas visitantes cumplieron con el pasillo de honor, pero le dieron la espalda a los rivales durante su ingreso.

El posteo de Javier Milei en apoyo a Estudiantes de La Plata

El Presidente sentó su posición con brevedad y contundencia sobre el episodio que dominó la agenda deportiva y escribió: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, para manifestar su apoyo al club platense.

El posteo de Javier Milei en apoyo a Estudiantes de La Plata tras la polémica (X: @JMilei)

El gesto de Estudiantes de La Plata a Rosario Central

El conflicto se originó con la oficialización del título de Central como “campeón” de la Liga Profesional 2025, una distinción que el Comité Ejecutivo avaló previo al partido. Estudiantes exhibió su rechazo sin emitir sonido, pero el plantel formó el corredor tradicional y le dieron la espalda de modo simultáneo a los jugadores del club rosarino.

Rosario Central vs Estudiantes de la Plata Fecha: 23/11/2025 Octavos de final. Torneo Clausura Liga Profesional. Marcelo Manera

Juan Sebastián Verón eligió Instagram para manifestar la postura institucional. El presidente de Estudiantes citó a Mariano Mangano para resaltar la identidad del club frente al conflicto. Verón publicó: “Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”.

Historia de Instagram subida por Juan Sebastián Verón, luego de que la AFA premie a Rosario Central Captura Instagram Verón

El inicio del expediente disciplinario

El Tribunal de Disciplina actuó de oficio tras el informe del árbitro Pablo Dóvalo, que declaró ante las cámaras de ESPN: “Me informaron qué iba a pasar y las instrucciones eran claras. El pasillo debía realizarse de una manera y al observar que no fue así, lo único que me compete es informarlo”. El organismo encabezado por el escribano Fernando Mitjans abrió el expediente 6793 Bis por el incumplimiento del protocolo de homenaje.

El expediente disciplinario de la AFA iniciado a Estudiantes y a sus jugadores Redacción LA NACION

La autoridad disciplinaria otorgó un plazo de 48 horas para la presentación de la defensa. La citación alcanza al club, a su Comisión Directiva y al capitán Santiago Núñez. El Tribunal también convocó a una extensa lista de futbolistas para que expliquen si recibieron instrucciones sobre la medida. Los citados son Fernando Muslera, Román Gómez, Tiago Palacios, Facundo Farias, Leandro González Pires, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

Las declaraciones del plantel de Rosario Central

Ariel Holan calificó el hecho como “una falta de respeto” y defendió la legitimidad del reconocimiento otorgado por la AFA. El entrenador de Rosario Central lanzó una frase resonante sobre el clima general del fútbol local: “En Argentina todos orinan agua bendita. Todos son campeones para decirle al otro lo que hace mal”.

Ariel Holan criticó el gesto del plantel de Estudiantes de La Plata

A diferencia de su entrenador, el delantero de Central, Ángel Di María, optó por restar importancia al asunto y señaló: “Eso es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual”.

Sanciones económicas y resultado deportivo

El club platense afronta consecuencias monetarias inmediatas por acciones ajenas al pasillo. La ausencia de Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa y la falta de jugadores en la transmisión oficial derivará en una multa cercana a los 8.000.000 de pesos. En el plano deportivo, Estudiantes venció al Canalla por 1 a 0, lo eliminó del torneo y avanzó de fase para enfrentar a Central Córdoba.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.