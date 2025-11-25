Sturzenegger denunció con un informe parcialidades arbitrales para Barracas Central y Milei lo tildó de “demoledor”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se metió de lleno en el escándalo que involucra al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por las supuestas irregularidades arbitrales con Barracas Central y la polémica con el título para Rosario Central. El funcionario publicó un gráfico en el que se muestran presuntas parcialidades arbitrales.

El cuadro que compartió el ministro de la administración libertaria denuncia que desde la llegada del titular de la AFA al poder, Barracas consiguió mejores resultados deportivos.

Claudio Chiqui Tapia ayer en el partido Deportivo Riestra vs Barracas Central en los octavos de final del Torneo Clausura Liga Profesional. Fotobaires / Facundo Morales

De acuerdo a lo que aseguró Sturzenegger, existiría una correlación directa entre el arribo de Tapia al poder y la mejora en los resultados deportivos del “Guapo”. “¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra cómo la llegada de Tapia a la AFA cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas”, escribió en su cuenta de X.

“Según la estadística, Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos. ¡Secame una nuca!“, sintetizó el ministro y adjuntó un link con el resto del informe, cuyo autor no se menciona.

El mensaje de Sturzenegger contra la AFA

Por su parte, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje de su ministro y expresó: “Demoledor resultado. El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin”.

El posteo del mandatario es el segundo que expresa en redes sociales en el momento de mayor cuestionamiento hacia Tapia. Milei ya había publicado una foto con la remera de Estudiantes de La Plata y la frase: “Honor a la escuela de Don Osvaldo”. Es una referencia a Osvaldo Zubeldía, el DT del Pincha en los años 60 con el que el cuadro platense ganó tres Copas Libertadores consecutivas. En aquel equipo jugaba Carlos Bilardo, quien en reiteradas ocasiones Milei mencionó como uno de sus ídolos.

Además, los dardos a Tapia se dan en medio de la polémica por el trofeo otorgado por la AFA a Rosario Central como campeón anual. Tras ese escándalo, Estudiantes le hizo un pasillo de espaldas en la previa de su partido de octavos de final del torneo Clausura. Los jugadores se dieron vuelta durante el ingreso en señal de protesta contra la AFA.

En paralelo, el domingo por la noche, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, compartió una frase similar a la difundida por Milei. Como respuesta, este lunes la AFA abrió un expediente y le dio 48 horas a los jugadores del León de La Plata para declarar el motivo de su gesto antideportivo. Podría haber sanciones.