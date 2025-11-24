Qué dice el mensaje de Verón contra la AFA, luego de que Estudiantes eliminara a Central

Tras la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Rosario Central, Juan Sebastián Verón, publicó un mensaje en sus redes sociales que generó polémica en el ámbito futbolístico. El mensaje, que incluye una cita de Mariano Mangano, dirigente histórico del club, se interpreta como una respuesta a la polémica por el título anual otorgado por la AFA a Rosario Central y las críticas recibidas por Estudiantes tras cuestionar la decisión.

El mensaje de Verón que desató polémica

Juan Sebastián Verón publicó el siguiente mensaje, con una frase atribuida a Mariano Mangano, quien fue presidente de Estudiantes entre 1960 y 1970: “Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada, ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores”.

El texto continúa: “Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.

El enojo de Estudiantes de La Plata

Estudiantes fue el único club de primera división que cuestionó públicamente la decisión de la AFA de otorgar un título anual a Rosario Central. Esta postura generó críticas y cargadas en redes sociales por parte de dirigentes de la AFA, como Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha de Claudio Tapia. La publicación de Verón se interpreta como una respuesta a estas críticas y una defensa de la postura del club.

Antes del partido entre Estudiantes y Rosario Central, correspondiente a los octavos de final del torneo Clausura, Estudiantes cumplió con la obligación de realizar un pasillo de honor para recibir al equipo rosarino por su coronación anual. Como señal de desacuerdo, los jugadores lo hicieron de espaldas.

Ángel Di María se refirió al recibimiento de espaldas de los jugadores de Estudiantes. Declaró: “Es cosa de ellos” y sostuvo que su equipo ingresó “como tenía que ingresar”. Respecto del título, señaló que la iniciativa de esa coronación “vino de los equipos grandes” y para concluir, reivindicó lo logrado por el plantel del equipo de Rosario: “Son muchos años sin poder terminar primeros en la anual y es importante”.

El director técnico de Central, Ariel Holan, cuestionó el accionar de Estudiantes y lo consideró “una falta de respeto”. El entrenador sostuvo que las diferencias entre dirigentes no deberían trasladarse al campo de juego y agradeció la decisión de la AFA de reconocer al equipo rosarino por su rendimiento en el torneo largo. “El mérito de haber hecho una campaña como la que hicimos merecía su reconocimiento”, dijo en una conferencia de prensa.

El partido finalizó con la victoria de Estudiantes por 1 a 0, un resultado que permitió al equipo platense clasificarse a los cuartos de final del Clausura, donde se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

