El activista y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, publicó este lunes una misiva dirigida a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras la designación de esta última con el mismo galardón. El texto, difundido en el diario Página/12 bajo el título “De Nobel a Nobel”, contiene una serie de cuestionamientos a las posturas políticas de la dirigente y su vínculo con el gobierno estadounidense.

Qué dice la carta de Pérez Esquivel a Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel

Adolfo Pérez Esquivel, de 94 años, expresó su sorpresa por la designación de Machado. “Me sorprendió tu designación”, afirmó al inicio de su texto. El dirigente de la organización de derechos humanos Paz y Justicia centró sus críticas en la relación de la líder venezolana con Estados Unidos y su postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Pérez Esquivel sobre la designación de Machado: “Me sorprendió tu designación” Soledad Aznarez

En uno de los pasajes más directos, Pérez Esquivel escribió: “Me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos: debés saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”. Acto seguido, formuló una pregunta directa a la galardonada: “Corina, te pregunto: ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela?”.

El activista argentino también calificó al Ejecutivo del país caribeño. “El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras”, señaló. Pérez Esquivel argumentó que el gobierno de Nicolás Maduro vive bajo la amenaza y el bloqueo de Washington. “Basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No dijiste una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela”, agregó.

La pregunta directa del Nobel argentino a la líder opositora: “¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela?” JIM WATSON� - AFP�

Otro punto central de la misiva fue la dedicatoria del premio por parte de Machado. Pérez Esquivel le recriminó su gesto hacia el exmandatario estadounidense Donald Trump. “Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz se lo dedicaste a [Donald] Trump. El agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante, mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Sadam Husein de tener ‘armas de destrucción masiva’”, detalló.

Para el Nobel de 1980, esta acción genera incertidumbre. “Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. Creo Corina que tienes que analizar y saber dónde estás parada, si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo”, sostuvo.

Hacia el final de la carta, Pérez Esquivel le ofreció un consejo a Machado para su futuro rol. “Ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la Paz, no provocar mayor violencia, un mal no se resuelve con otro mal mayor. Solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto. Abre tu mente y corazón al diálogo”, concluyó.

Machado sobre el despliegue de EE.UU. cerca de Venezuela: “Si Maduro quiere la paz que se vaya ya”

La reacción de Machado y su agradecimiento a Donald Trump

El viernes pasado, tras conocerse la noticia de su galardón, María Corina Machado dialogó con LA NACION y se mostró conmovida por el reconocimiento. “Este es uno de los días más increíbles de mi vida y yo sentía que necesitaba que alguien me abrazara y me pellizcara para estar segura de que esto es verdad”, expresó durante una entrevista por Zoom.

El Comité Noruego le otorgó el premio “por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela. La dirigente opositora admitió no haber procesado por completo la noticia. “La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud”, sumó.

María Corina Machado fue reconocida “por su lucha para lograr una transición justa y pacífica” Jesus Vargas - dpa

En la misma entrevista, Machado justificó su agradecimiento a Donald Trump y reconoció su labor. “En pocos meses logró éxitos excepcionales en materia de política exterior. El secretario Marco Rubio y otros departamentos pudieron desactivar conflictos, prevenir conflictos y, lo más importante para nosotros en este momento, están activamente desmantelando una estructura criminal que le hace muchísimo daño”, explicó la líder venezolana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.