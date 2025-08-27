Qué dicen los nuevos audios de Diego Spagnuolo

La difusión de una nueva serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), revela un panorama complejo dentro del gobierno. Estas grabaciones sugieren una recolección sistemática de información sobre el exfuncionario, profundizan en un supuesto esquema de corrupción en la Andis y exponen las opiniones críticas sobre figuras importantes de la administración nacional.

¿Qué revelan los últimos audios de Diego Spagnuolo?

Las últimas filtraciones, difundidas a comienzos de semana por el canal de streaming Carnaval, Radio 10 y Página/12, muestran cómo Spagnuolo se refiere nuevamente a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los audios critican el accionar de nuevos funcionarios, como la ministra Sandra Pettovello

Se registra también un insulto dirigido a Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones y amigo personal del Presidente y su hermana. Las grabaciones, tal como fueron difundidas, presentan una voz limpia, sin ruido de fondo. Los interlocutores de Spagnuolo no se escuchan en los fragmentos publicados.

Este nuevo contenido se suma al escándalo que se produjo el martes de la semana pasada, cuando se conoció una grabación donde Spagnuolo describe un supuesto sistema de recaudación de coimas con las droguerías. Spagnuolo señala a “Lule” Menem como responsable de organizar este sistema. Al día siguiente, el presidente Milei decidió su despido y la Justicia inició una investigación que avanzó con celeridad.

Los audios del ex titular de Agencia de Discapacidad por supuestas coimas

Las filtraciones, tal como fueron difundidas, darían cuenta de una operación de seguimiento prolongada en el tiempo, al menos entre julio de 2024 y marzo de 2025.

¿Qué dicen los nuevos audios sobre los ministros Pettovello y Sturzenegger?

Sin un contexto claro para entender la situación, la voz atribuida a Spagnuolo dice: “No, no pero igual Sandra -Pettovello- medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No... Esto está implosionando de adentro”.

Sandra Pettovello es mencionada despectivamente en un fragmento

En la difusión también se describe una conversación con un delegado del ministro Federico Sturzenegger. “Le digo no, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. A mí personalmente Federico me dijo vos me ibas a dar una mano. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”, se escucha.

La voz critica de manera directa al ministro y sugiere una intromisión en las funciones de la Andis. “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la Andis. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”.

Federico Sturzenegger es cuestionado en las grabaciones difundidas

¿Qué otros funcionarios se mencionan en las últimas filtraciones?

Otro de los audios incluye quejas de Spagnuolo sobre Diego Sucalesca. La voz atribuida a Spagnuolo afirma: “Este Sucalesca, que metieron, uno que era actor de teatro, se emperró en que tiene que salir como ellos querían. Viene Lilia y me dijo: ‘Este put... de mierda, que no sabe nada... viste’. Y se calentó y dijo que lo presente Romina (...). ¿Cuál es el poder del flaco? Que lo banca Karina. ¿Cómo sostenés este tipo de cosas?”.

“Yo no puedo creer este Lule Menem. ¿Qué mierda tiene Karina, la puta madre? Falla la política en este gobierno“, dice otro de los audios. Alude entonces a la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza (LLA) a principios de este año. Spagnuolo dice no quererlo especialmente, pero añade: “Lo limpiaron de un plumazo. No estuvo bien. No se pagan bien las cosas”.

