Diego Spagnuolo, investigado por presuntas coimas en Discapacidad, declaró un patrimonio de $81 millones

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo declaró un patrimonio de casi $81 millones ante la Oficina Anticorrupción (OA). Entre otros bienes, destacan una camioneta valuada en $35 millones que habría adquirido tras asumir al frente del organismo y una propiedad en Pilar de 860 metros cuadrados que declaró por un valor de $11 millones. Sería el domicilio donde fue localizado el viernes por la Policía en el marco de la investigación por el presunto cobro de coimas en su agencia.

El martes de la semana pasada se conocieron unos audios que se le atribuyen al exfuncionario nacional en los que relata un supuesto esquema de recaudación de coimas en la compra de medicamentos en Discapacidad. La trama se conoció en medio de la discusión de la Cámara de Diputados para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

En las grabaciones, obtenidas de manera clandestina y editadas, Spagnuolo alude a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Este último desmintió las acusaciones en su contra.

Tras la difusión de los audios, se abrió una causa judicial que derivó en al menos 15 allanamientos, entre ellos, a la casa de Spagnuolo ubicada en el barrio Altos de Campo Grande en Pilar. Se trataría de la única propiedad habitable informada por Spagnuolo en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

En el documento oficial, Spagnuolo declara un inmueble de 860 metros cuadrados en dicha localidad bonaerense, utilizado como casa habitación. La propiedad −cuya valuación fiscal asciende, según lo informado, a $11.281.200− había sido adquirida en noviembre de 2021.

En ese domicilio, la Policía secuestró, la semana pasada, dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes. En el marco de la investigación, también se revisaron los vehículos de Spagnuolo, uno de los cuales habría comprado tras su asunción al frente de la Andis en diciembre de 2023.

Barrio Altos de Campo Grande, donde fue encontrado Diego Spagnuolo Rodrigo Néspolo - LA NACION

Según consigna en su última declaración jurada, en enero del año pasado, el exfuncionario adquirió una camioneta Volkswagen Taos, modelo 2024, valuada en $35.520.000. Spagnuolo figura como único titular del rodado.

Además de la camioneta, el exdirector de la Andis cuenta con un segundo vehículo −un Volkswagen Golf modelo 2016− que adquirió en febrero de 2016. El automóvil (que también lo tiene como único titular) fue declarado con un valor de $12.597.600.

Spagnuolo también es propietario de una cochera ubicada en la ciudad de Buenos Aires, que data de diciembre de 2010 y suma un total de $222.333 en su declaración jurada.

En tanto, según informó a la Oficina Anticorrupción, para final del período 2024, el exfuncionario contaba con dos cajas de ahorro de pesos por $13.018.106 y $6.549.279 cada una.

No declaró depósitos en dólares. En el documento oficial, solo consigna un total de US$25.000 como “dinero en efectivo en el país”. Tampoco declaró cuentas bancarias o bienes en el exterior.

Así, para fines del período 2024, el patrimonio −medido en bienes, depósitos y dinero en efectivo− del exdirector de la Andis ascendía a $80.975.637,80. A inicios del mismo período, el monto era de $55.589.694,24.