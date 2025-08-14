Qué dijo Adorni sobre la fake news que difundió

El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó justificar la difusión de una noticia falsa sobre el gobernador Axel Kicillof y afirmó que “jamás se aseguró que ese video era cierto”. Durante la emisión de su programa de streaming, el funcionario buscó desligar al Gobierno de la publicación que realizó en su cuenta, la cual presentaba un recorte manipulado de una entrevista radial al mandatario bonaerense.

¿Cuál fue la justificación de Adorni por la fake news?

En su programa de streaming Fake, 7, 8, el vocero presidencial dedicó un segmento a abordar la controversia generada por un video editado del gobernador Axel Kicillof que él mismo había compartido en sus redes sociales. La publicación fue criticada por el periodista Fabián Waldman, a quien Adorni mencionó al iniciar su descargo.

“En este Fake, 7, 8 voy a desmentir una fake que en realidad no es del gobierno nacional ni mucho menos, sino que es sobre el propio gobernador Kicillof”, introdujo Adorni. El funcionario intentó entonces exhibir el video editado que había difundido, pero un error de producción lo impidió.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el video editado en X el sábado 9 de agosto a las 21:12

Ante el problema técnico, Adorni defendió su publicación verbalmente. “El video que se acusa de fake no dice absolutamente nada. Dice que no tiene ni idea de lo que está diciendo, y efectivamente no tiene ni idea de lo que está diciendo”, sostuvo.

“Al margen de que jamás se aseguró que ese video era cierto. Simplemente el tuit decía ‘Fin’, porque no es ni más ni menos que la representación de un personaje de ultraizquierda que gobierna la provincia”, expuso.

¿Qué decía el video editado que compartió el vocero?

El material falso que había circulado, y que el vocero compartió en sus redes, era un recorte de 15 segundos. Mediante una edición, se daba a entender que Kicillof admitía: “No tengo, hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla”. Esta frase fue extraída de otro momento de la entrevista y montada sobre la pregunta acerca de las propuestas del peronismo.

El video editado que compartió Manuel Adorni

Adorni reafirmó su postura y concluyó su descargo con una crítica directa al gobernador. “No hubo ninguna fake, nadie dijo que eso era verdad. Era simplemente lo que representa el gobernador, que es la no-idea, el no decir nada. Debería revisar los números de deuda, cómo fue subiendo y bajando en cada gobierno, y se daría cuenta de que lo que dijo fue una tamaña estupidez”, dijo.

Qué mostraba el video original de Kicillof

Antes de su intento de justificación, el programa de Adorni emitió el fragmento original de la entrevista de Kicillof en la radio Futuröck. Allí se le consultaba por las propuestas del peronismo frente al gobierno de Javier Milei. En su respuesta, el gobernador bonaerense detallaba los ejes de su plataforma.

“Lo que dice el peronismo son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar con soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después, crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas, que haya salario”, propuso el gobernador.

El fragmento original editado sobre Kicillof

“Después, en cuanto a las medidas en concreto, con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja [Mauricio] Macri, que no se soluciona durante el gobierno de Alberto [Fernández] y que ahora potencia Milei. El vínculo con el Fondo Monetario Internacional como gendarme de la política económica para darte el refinanciamiento del próximo vencimiento. Son cuestiones muy profundas", concluyó.

Finalizada la reproducción del video original, Adorni comentó: “Este era supuestamente el video original, sin ningún tipo de edición. Está claro que no dice nada, no nos ha iluminado en lo más mínimo con lo que dijo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.