El juez Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que impide la difusión de audios grabados sin consentimiento en la Casa Rosada, una decisión que desató críticas y acusaciones de censura previa. Tras las medidas judiciales, Martín Caparrós alzó su voz para cuestionar la idoneidad del juez y su accionar.

¿Qué dijo Caparrós sobre el juez que falló a favor de Karina Milei?

Martín Caparrós criticó duramente al juez Alejandro Patricio Maraniello, tras conocerse el fallo favorable a Karina Milei. “Yo no sé si este señor que llaman juez es un acosador de mujeres, chupamedias de gobiernos, vendedor de sentencias. Pero sé que ha escrito la palabra sapiensa, que NO EXISTE”. La crítica apunta directamente a un error ortográfico en la resolución del juez, quien utilizó la palabra “sapiensa” en lugar de “sapiencia”.

El juez redactó: “Tampoco corresponde entender que la presente decisión implique instaurar un supuesto de ‘bozal legal’. Muy por el contrario, mi sapiensa [sic] reafirma -como vengo diciendo- la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión en su faz individual y colectiva, lo que comprende tanto el derecho a buscar y recibir información, como el de difundirla sin censura previa”.

Caparrós ironizó sobre la situación y sugirió: “Si la Argentina fuera un país serio, la pena estaría clara: que curse 4º grado, a ver si aprende”.

El fallo del juez Maraniello

La decisión del juez Maraniello de prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei es una medida cautelar, que le impidió al periodista Mauro Federico difundir un corte de 50 minutos que había prometido, luego de adelantar unos segundos del material.

Este fallo fue interpretado por muchos como un acto de censura previa, ya que limita la libertad de expresión y el derecho a la información. Diversos constitucionalistas consultados por este medio coincidieron en que la medida es “inconstitucional” y viola la libertad de expresión en un caso de interés público. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también emitió un comunicado para rechazar la decisión del juez.

Además de la cautelar dictada por el juez Maraniello, el gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal por la difusión de los audios de Karina Milei, a través del abogado Fernando Soto, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que solicitó el allanamiento de los domicilios particulares de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, así como la sede del streaming Carnaval, donde se difundió el material por primera vez.

El historial del juez Maraniello

Patricio Alejandro Maraniello tiene ocho denuncias por abuso en el Consejo de la Magistratura

La polémica en torno al juez Maraniello se intensifica al conocerse que enfrenta ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura. Los cargos incluyen presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró que se dispusiera “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para “resguardar” a los empleados. El magistrado niega todas las acusaciones y las califica como falacias.

