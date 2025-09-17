Qué dijo Caputo sobre Yacobitti

En el marco de la discusión sobre el financiamiento universitario, Luis Caputo y Emiliano Yacobitti protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales sobre los ingresos de cada uno, en un contexto de debate por el veto a la ley de financiamiento universitario.

El cruce entre Luis Caputo y Emiliano Yacobitti

El ministro de Economía acusó al vicerrector de la UBA de percibir un salario superior al suyo y al de cualquier ministro del Poder Ejecutivo. “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros“, expresó en la red social X.

Las acusaciones de Luis Caputo al vicerrector de la UBA (X: @LuisCaputo)

Yacobitti desmintió categóricamente las acusaciones de Caputo. “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo”, respondió el vicerrector, también en X.

La respuesta de Emiliano Yacobitti a las acusaciones de Luis Caputo (X: @Yaco_Emiliano)

Otros cruces protagonizó Caputo

Caputo también polemizó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien tildó de “comunista”, y con Elisa Carrió, quien cuestionó los recortes presupuestarios que afectan a jubilados y personas con discapacidad.

En respuesta a Carrió, Caputo afirmó: “Es exactamente al revés, Lilita. Solamente en el 2023, los jubilados perdieron el 30% de su poder adquisitivo, al mismo tiempo que los bancos tuvieron el mejor año de su historia producto de los intereses que el Banco Central les pagaba por las Leliqs, que se originaban en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria“.

La respuesta de Luis Caputo a Elisa Carrió (Fuente: X @LuisCaputoAR)

Y continuó: “Desde que nosotros asumimos, los jubilados recuperaron un 15% de poder adquisitivo, y los bancos tuvieron su peor año en décadas, ya que nosotros terminamos con las Leliqs. Asumo que sabés todo esto, ya que son datos públicos, y además siempre te consideré una persona intelectualmente honesta, por lo que me cuesta (y mucho) entender por qué hacés estos comentarios que sabés que son falsos. Una lástima verte en este papel”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.