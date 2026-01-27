Qué dijo Daniel Scioli cuando le preguntaron por las denuncias contra la AFA y el “Chiqui” Tapia

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, participó de una entrevista televisiva en la ciudad de Mar del Plata para analizar su gestión bajo la órbita del Gobierno nacional. El funcionario nacional respondió consultas técnicas sobre la promoción del sector, pero se mostró evasivo cuando enfrentó requerimientos específicos vinculados a la situación institucional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Qué dijo Daniel Scioli cuando le preguntaron por las denuncias contra la AFA y “Chiqui” Tapia

El secretario nacional expresó una respuesta confusa y escueta ante la consulta de la periodista Laura Di Marco sobre el escándalo de presunta corrupción que involucra a la AFA y a su titular, Claudio Tapia. Scioli aseguró: “Ya fijé posición al principio de todo esto. Está muy claro”. El funcionario evitó profundizar en detalles sobre la investigación judicial y añadió: “Veremos cómo evolucionan las cosas... no quiero...”.

La periodista Laura Di Marco consultó al funcionario sobre las presuntas irregularidades financieras en la AFA

La entrevista finalizó de manera abrupta cuando Scioli alegó problemas técnicos en la comunicación. El funcionario interrumpió el diálogo con la cronista en Mar del Plata: “¿Laura? ¿Se cortó? Te pido disculpas, me espera la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso”.

Tras estas palabras, se retiró del lugar con una leve sonrisa. Este episodio ocurrió en un contexto donde el secretario cuestionó previamente a Tapia durante el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas y protagonizó cruces en redes sociales con el tesorero Pablo Toviggino.

Cuáles son los detalles de la denuncia de ARCA contra Claudio Tapia

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una denuncia formal contra la AFA por movimientos financieros irregulares. La Justicia imputó a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por posibles delitos tributarios tras detectar el uso de facturas apócrifas y salidas de dinero al exterior.

La investigación de LA NACION reveló que la entidad ordenó pagos por US$3.745.090 a intermediarios que luego derivaron los fondos a sociedades pantalla. Las facturas emitidas bajo sospecha corresponden a supuestos servicios genéricos como campañas de marketing digital, tercerización de procesos administrativos y consultorías.

La casa atribuida a Tapia y Toviggino en Pilar

Los documentos analizados carecen de indicadores clave de desempeño o detalles sobre la cantidad de horas de servicio contratadas. La entidad deportiva utilizó intermediarios como TourProdEnter LLC para transferir millones de dólares a firmas constituidas en el estado de Florida, Estados Unidos.

Cómo funcionaba el sistema de facturas truchas y sociedades fantasma en Miami

La red delictiva operó mediante cinco sociedades radicadas en Miami: SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC. Todas estas firmas registraron el mismo domicilio legal en la oficina 1130 de la avenida Brickell en la ciudad estadounidense.

Patricia Bullrich contra Tapia: "Es un gerente de la pobreza de los clubes"

Los documentos emitidos por estas empresas presentaron patrones inusuales y errores ortográficos. Detrás de cuatro de estas sociedades aparece el argentino Diego Martín Schrager, quien registra una situación crediticia de riesgo alto en los registros comerciales locales.

La quinta firma, Samtak LLC, pertenece a Darío Francisco Samaniego. Este último declaró en portales de empleo su oficio como encargado de frutas y verduras en un supermercado Jumbo. El circuito financiero cerró en Buenos Aires con la entrega de dinero en efectivo a través de oficinas informales ubicadas en las inmediaciones de la avenida Corrientes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Pizzi y Hugo Alconada Mon.