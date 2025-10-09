Qué dijo el abogado de José Luis Espert durante el allanamiento a la casa del diputado en San Isidro

El abogado Alejandro Freeland, defensor de José Luis Espert -diputado imputado por los presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, “Fred” Machado-, denunció este miércoles presuntas irregularidades durante el allanamiento a la vivienda del economista en San Isidro, ordenado a raíz de una causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois. Freeland sostuvo que le negaron la posibilidad de ingresar al procedimiento pese a su condición de representante legal y calificó el operativo como una situación inédita en sus más de 40 años de ejercicio profesional.

“Es un allanamiento. No sé qué buscan, no he visto la orden ni siquiera. Acá estoy presentándome en la casa de mi cliente allanado y tengo el derecho, como defensor, a estar presente. Lo sabemos todos desde el primer año de la facultad”, señaló el letrado ante los medios, mientras aguardaba en la puerta de la propiedad.

Abogado de Espert Alejandro Freeland (Abogado de la Suizo Argentina) Allanamiento en la casa de Espert por estar relacionado con el narcotraficante Fred Machado Enrique García Medina

Según explicó, permaneció durante varios minutos fuera del domicilio sin autorización para ingresar, a la espera de que el magistrado habilitara su presencia en el operativo. “Nunca vi algo así. Tengo 60 años y 40 de abogado”, siguió.

Freeland afirmó que en el lugar había “muchísima gente de la fiscalía, al menos cuatro personas”, y cuestionó el rol de los funcionarios judiciales presentes. “Les recordé que los fiscales, además de acusadores, también son controles de legalidad. Tienen que controlar las garantías y el derecho de toda persona argentina a tener un defensor que lo asista, por ejemplo, en estas circunstancias", expresó.

Respecto al estado del diputado, el abogado sostuvo que Espert se encontraba tranquilo y colaborando con las autoridades. “Mi instrucción por teléfono fue que facilite todo de la manera más amable posible. Él está muy tranquilo esperándome”, indicó.

El letrado también calificó la causa como “extraña” y consideró que el procedimiento judicial forma parte de un ataque político y mediático. “Nunca vi un escarnio tan brutal y descarnado contra una persona que apenas fue denunciada y goza del principio de inocencia”, reveló.

Abogado de Espert Alejandro Freeland (Abogado de la Suizo Argentina) Allanamiento en la casa de Espert por estar relacionado con el narcotraficante Fred Machado Enrique García Medina

Además, Freeland confirmó que solicitó la unificación del expediente con la causa original que tramita ante el juez federal Martínez de Giorgi, abierta en 2021 por una denuncia del empresario Bastianes, vinculado políticamente a la Coalición Cívica. “Pedimos una inhibitoria”, adelantó y agregó que lo que hizo Grabois fue presentar la misma denuncia en otra sede en San Martín. “Solicitamos que el juez Mirabelli se declare incompetente y la remita al juzgado de De Giorgi, que previno y actúa hace cuatro años”, explicó.

También aseguró que no tuvo acceso al expediente ni a la denuncia completa. “No puedo ver la denuncia ni el requerimiento fiscal porque la causa está bajo secreto de sumario. Lo único que recibí fue una copia reenviada por WhatsApp”, detalló.

Abogado de Espert Alejandro Freeland (Abogado de la Suizo Argentina) Allanamiento en la casa de Espert por estar relacionado con el narcotraficante Fred Machado Enrique García Medina

En su exposición, el abogado se refirió además al contrato hallado en el domicilio de un empresario detenido por Interpol, al que se vincula con Espert. Según dijo, el documento fue dejado intencionalmente para que se conociera públicamente. “Machado pidió que lo investigaran. Necesitaba una causa penal en la Argentina para que el proceso de extradición a Estados Unidos no pudiera prosperar”, señaló.

Antes de ingresar finalmente al domicilio, el abogado concluyó con una crítica al accionar judicial: “Estoy en la puerta con el perro, haciendo lo mismo que él: nada. En la Argentina, un defensor no puede presenciar un allanamiento [a José Luis Espert] . Yo no lo vi nunca”.