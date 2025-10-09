Qué dijo Milei cuando le preguntaron por Espert

El presidente Javier Milei se refirió el martes a la situación del diputado José Luis Espert durante una entrevista en Mar del Plata. El mandatario ofreció una respuesta inesperada ante una consulta sobre los vínculos del legislador con un narcotraficante y calificó el asunto como una operación. Sus declaraciones ocurrieron en el marco de una visita a la ciudad balnearia para relanzar la campaña electoral de su espacio político.

Cuál fue la respuesta de Milei sobre el caso Espert

Durante un diálogo con el periodista Mariano Suárez para el Canal 8 de Mar del Plata, el Presidente fue consultado sobre si las explicaciones de Espert por su vínculo con el narcotraficante “Fred” Machado fueron suficientes para el Gobierno.

Ante la pregunta, Milei acusó una operación en su contra y utilizó una réplica irónica para cerrar el tema. “Ya no está en la lista, es un tema terminado. ¿Necesitás operar para eso? Espert dio las explicaciones, yo también. ¿Querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos”, sentenció el jefe de Estado.

El Presidente comparó una consulta sobre Espert con el asesinato de un mandatario estadounidense

Confirmó a su vez el compromiso de su gestión con la extradición de Machado. “Ya instruí a Cancillería y estuve involucrado con la jefatura de Gabinete para extraditar a Fred Machado, así que el compromiso nuestro es con la honestidad”, afirmó.

Qué le contestó el Presidente a Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, solicitó días atrás una reunión con el mandatario nacional para tratar temas de competencia provincial y nacional. Milei condicionó un posible encuentro al propósito del mismo y criticó la gestión de Kicillof como ministro de Economía.

“Depende para qué”, respondió el Presidente sobre la viabilidad de la reunión. Acto seguido, cuestionó el desempeño anterior del gobernador. “¿Quiere hacer lo mismo que hizo cuando fue ministro de Economía, que logró que el PBI per cápita cayera con los mejores términos de intercambio de la historia? Porque tuvo los términos de intercambio 30% arriba de lo mejor de la historia. Debería haber subido todos los años 10% en esos términos de intercambio”, apuntó.

“Depende para qué”, condicionó el Presidente una posible reunión con el gobernador Axel Kicillof

Milei también acusó a la gestión anterior de ocultar cifras de pobreza. “Mentían y escondieron a los pobres porque era estigmatizante. Y además le sacamos el curro de los intermediadores”, agregó.

El plan económico y la proyección electoral

Javier Milei aseguró que un resultado favorable en las elecciones del 26 de octubre fortalecerá su gestión para los dos años restantes de mandato. Además, ratificó su objetivo de controlar el alza de precios y afirmó que la inflación va a “ser exterminada” a mediados de 2026.

“A partir del 11 de diciembre, con un nuevo Congreso, vamos a estar trabajando en la reforma tributaria que, dicho sea de paso, si la sociedad decidiese acompañarnos hasta 2031, podríamos devolverle a los argentinos 500.000 millones de dólares de impuestos”, sostuvo. El Presidente indicó que una reforma impositiva habilitaría una posterior reforma laboral.

El jefe de Estado prometió que la inflación será “exterminada” a mediados de 2026

Explicó también que este cambio se daría en un contexto de crecimiento empresarial sin costos salariales o de empleo. “Eso nos permitiría abrir más la economía y entraríamos en un loop permanente de reformas hasta hacer grande a la Argentina nuevamente”, detalló.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.