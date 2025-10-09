La diputada nacional Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza (LLA), se sometió hoy a un narco test. Grabó el procedimiento y lo difundió en sus redes: “Soy diputada nacional y me han dicho que soy narcotraficante. Quiero demostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién”, dice frente al personal médico que le practicó una rinoscopia.

El gesto no fue casual. Su nombre quedó involucrado en el escándalo que salpica a José Luis Espert, denunciado por haber recibido fondos de un empresario investigado por narcotráfico. Villaverde fue señalada por su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de lavado y narcotráfico que será extraditado a Estados Unidos.

Durante una sesión en la Cámara de Diputados, el legislador Martín Soria (Unión por la Patria) la mencionó directamente. En el recinto, sostuvo que Villaverde mantenía una relación personal con Ciccarelli y lo identificó como el propietario de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en su campaña presidencial de 2019. “Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde?”, lanzó el exministro, aludiendo a fotos donde se ve al empresario en los palcos del Congreso en diciembre pasado.

Una diputada libertaria salpicada por la denuncia a Espert se hizo una rinoscopia

En su cuenta de Instagram, Villaverde publicó el video completo del test con una declaración pública:“No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopia: la confianza se gana con gestos, no con discursos”.

Según informó, el resultado dio negativo: “No se detectó ningún tipo de drogas”, remarcó, mostrando los estudios médicos en sus historias.

Villaverde tiene además una vieja causa vinculada a drogas en Estados Unidos, por la que tiene prohibido el ingreso a ese país, un antecedente que se reactivó tras las denuncias contra Espert y que vuelve a poner bajo la lupa los nexos políticos y personales de parte del oficialismo libertario.