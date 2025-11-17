Qué dijo el embajador argentino en EE.UU. sobre las críticas de Kicillof al acuerdo comercial

Alec Oxenford respondió a las críticas de Axel Kicillof sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. En una entrevista radial, el embajador argentino en Estados Unidos defendió el tratado, anticipando que la provincia de Buenos Aires será una de las más beneficiadas y refutó los argumentos de Kicillof.

Analisis de un nuevo acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos

La respuesta de Alec Oxenford a las críticas de Kicillof

Oxenford criticó las declaraciones de Kicillof, quien había manifestado preocupación por el impacto del acuerdo en la industria bonaerense. “La provincia de Buenos Aires no está particularmente bien. No sé si queda mucho por destrozar”, ironizó el embajador.

Acuerdo comercial: Argentina concede a EE.UU., por ahora, mas productos de los que consigue

Además, destacó que la provincia será una de las mayores beneficiadas una vez que se firme el tratado entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump. En particular, resaltó el acceso al mercado estadounidense para la carne argentina. “Lo que ya quedó claro es el cambio que va a haber en cuanto al acceso al mercado de carne argentina EE.UU. Eso beneficia a la provincia, es absurdo…”, cuestionó en diálogo con radio Mitre y añadió que las provincias productoras de carne son las que se verán más favorecidas.

Puntos clave del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El representante argentino explicó que el acuerdo implica que ambos países “abrirán sus mercados recíprocamente para productos clave”. Si bien aún no se firmó, se espera que los detalles se comprendan mejor una vez que se concrete. Según el embajador, algunos de los puntos principales del acuerdo económico incluyen el ajuste recíproco de aranceles, el acceso de la carne argentina a Estados Unidos y el compromiso para eliminar aranceles a productos no disponibles, respondiendo a la demanda estadounidense.

“Es una buena noticia para la Argentina, son más importaciones, que generan más exportaciones y precios más bajos”, afirmó Oxenford.

Alec Oxenford sostiene que el acuerdo comercial entre ambos países es una buena noticia Oficina del Presidente

Además, criticó a quienes sugieren que Argentina debe “ceder” ante Estados Unidos por la firma del tratado y argumentó que, dada la diferencia de tamaño entre ambas economías, tener acceso al mercado estadounidense es una ventaja significativa. “Si comparamos ambas economías, hay una más grande que la otra. Tener ingreso a esa economía es diferente que tener ingreso a la nuestra”, subrayó.

También cuestionó las motivaciones detrás de las críticas. “En la Argentina a veces la gente mezcla lo que le gustaría que pase con la realidad. Entendemos que lo que le gustaría que pase a muchos es que a la Argentina le vaya mal porque no les gusta la administración que está en el país, pero no entiendo muchas formas de ver esto como una mala noticia”, expresó.

Alec Oxenford defendió el acuerdo comercial de Estados Unidos con Argentina

Próximos pasos para la firma del acuerdo comercial

Oxenford explicó que el siguiente paso es firmar lo que definió como “acuerdo marco” o “arquitectura del acuerdo”. Luego, se establecerán los compromisos de cada país, incluyendo la apertura de mercados y temas regulatorios. El embajador anticipó que, si todo avanza según lo previsto, se allanará el camino para un acuerdo amplio de comercio e inversiones, que podría derivar en un acuerdo de libre comercio. “En otro momento del mundo terminaría en un acuerdo de libre comercio, eso cambia de nombre y se adapta a las medidas políticas”, expresó.

Impacto en la imagen de Argentina

El funcionario oficialista destacó que este acuerdo es importante para los inversores de todo el mundo: “La Argentina hace una señal de que es más confiable, más estable. Esa señal cataliza más inversores”, celebró.

El Gobierno oficialista sostiene que el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU. promete abrir mercados y generar nuevas oportunidades económicas ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Y agregó: “La historia nos indica que el camino es bueno y los incentivos están puestos para que seamos parte de un proceso de generación de prosperidad sostenible y de largo plazo. Por primera vez desde los 40 que estaríamos del lado correcto de la historia, en términos de movimientos geopolíticos de la historia”, afirmó.

Para concluir, sostuvo que se están construyendo puentes entre Argentina y Estados Unidos, y entre Argentina y el mundo. “No hay que ser ansiosos, estamos arrancando el proceso y creo que vamos bien”, finalizó. Y agregó: “Nos pasamos 80 años levantando muros, ahora estamos levantando puentes entre la Argentina y EE.UU; entre la Argentina y el mundo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.