Qué dijo el exjefe de campaña de Espert sobre el escándalo con Machado

Nazareno Etchepare, ex jefe de campaña de José Luis Espert en la elección presidencial de 2019, dio su versión sobre el primer encuentro entre el entonces candidato y Fred Machado. En declaraciones a Radio Rivadavia, Etchepare explicó cómo conoció a Machado, qué tipo de colaboración brindó a la campaña y cómo reaccionó Espert ante las acusaciones.

Las declaraciones de Nazareno Etchepare

El exjefe de campaña relató que el encuentro ocurrió en marzo de 2019, luego de una gira por Estados Unidos donde Espert se reunió con organismos como el FMI y el Departamento de Estado. El diputado lo invitó a conocer a alguien importante presentado por una empresa de buena reputación y en ese encuentro, Fred Machado se presentó como un admirador de Espert interesado en apoyar la difusión de las ideas de la libertad.

Nazareno Etchepare era el exjefe de campaña de José Luis Espert

“Ahí arrancó. Fue una charla breve. Le dijo: ‘Arranquemos promocionando tu libro en Viedma’. Ahí está el famoso vuelo a Viedma y ahí quedaron en contacto”, contó Etchepare, pero no precisó los nombres de los empresarios que presentaron a Machado.

Machado colaboró con la campaña del economista proporcionando al menos dos aeronaves. Etchepare aparece en una foto junto a Espert frente a un avión de lujo que Machado cedió para que el entonces candidato viajara a Viedma a presentar su libro.

Los viajes en avión y la justificación de Etchepare

Luego de que Clarín revelara que la Justicia detectó que Espert viajó al menos 35 veces en aviones de Machado, Etchepare buscó minimizar la situación.

“En ese avión [el de la foto] no me consta que haya 35 viajes, sí había... Bueno, en ese famoso es en el que volaba Machado. No sé cómo se deben contar los vuelos: si por recorrido o por tramo. Yo participé de un par de viajes, pero cada viaje era relámpago, de tocar cuatro o cinco ciudades en un día o dos. Y no eran en ese avión. Ese avión nos llevó a Viedma, pero después nos facilitaron un avión mucho más chico”, explicó Etchepare.

Etchepare detalló que, además del avión que los trasladó a Viedma, Machado facilitó otra aeronave más pequeña para la campaña

Etchepare argumentó que tanto él como Espert desconocían los vínculos de Machado con el narcotráfico al momento de aceptarle ayuda para la campaña. Señaló que dos empresarios de buena reputación les presentaron a Machado y que, tras una verificación inicial, no encontraron información pública comprometedora.

“Siempre fui de la postura de desdramatizar este tema de la camioneta, de los vuelos... Porque si bien uno puede pecar de ingenuo o no tener la información suficiente, acá la cuestión es que hay dos personas de una reputación intachable [por los empresarios] que te dicen: ‘Che, fijate, este tipo [Machado] te quiere ayudar, dale bola’. Y uno va a chequear después que no haya comentarios en la información pública, que no haya ningún problema que sea evidente y grave. Y, bueno, listo, estábamos presentando un libro. Por eso a mí me llamó la atención esta historia de negarlo, ¿para qué lo vas a negar si el tipo te dio una mano? Me llama la atención que tampoco hayan declarado ese aporte [de US$200.000]”, comentó.

Etchepare añadió que Machado era conocido en el ambiente de los veteranos de Malvinas por su trabajo de mantenimiento de aviones Skyhawk, lo que reforzaba su imagen positiva.

José Luis Espert negó que los US$200.000 fueran ilegales

Las críticas de Etchepare a la reacción de Espert

El exjefe de campaña criticó la reacción de Espert ante el escándalo y sugirió que debería haber admitido conocer a Machado.

“Supongo que, como es lógico, esto lo debe haber tomado por sorpresa a José Luis, pero reaccionó de la manera equivocada, evidentemente. De última tendría que haber dicho: ‘Lo conocía, fui un boludo, qué voy a hacer’. Y de paso llamarlos a los dos que se lo presentaron y decirles: ‘Che, boludos, ustedes me sentaron con este’”, expresó Etchepare.

La explicación de Espert sobre la transferencia de US$200.000

El video que publicó José Luis Espert

Después de que LA NACION revelara que el Bank of America tenía datada una transferencia de US$200.000 de Machado a Espert, el candidato publicó un video intentando explicar sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, donde aseguró que ese monto fue para pagarle servicios particulares de asesoría que le había dado a una empresa de Machado, Minas del Pueblo, en Guatemala.

