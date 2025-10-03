Video: qué dijo Espert sobre Machado

José Luis Espert respondió a las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado, un empresario acusado en Estados Unidos de fraude y narcotráfico. Mediante un video publicado en sus redes sociales, el diputado abordó las denuncias presentadas por Juan Grabois, quien lo acusa de recibir US$200.000 del narcotraficante.

En la grabación, Espert admitió haber recibido la suma de dinero, pero aclaró que los fondos provenían de una empresa minera vinculada a Machado y no estaban destinados a su campaña de 2019.

El video que publicó José Luis Espert

¿Cuál fue la reacción de Espert ante las acusaciones?

En el video, titulado “Nada que esconder, no somos todos lo mismo”, el diputado abordó las acusaciones en su contra. La publicación se realizó horas después de que LA NACION publicara una investigación sobre una transferencia internacional de US$200.000 desde una estructura empresarial vinculada a Federico “Fred” Machado hacia el ahora candidato a diputado.

Espert explicó cómo conoció a Machado: “Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina”.

Primera imagen de José Luis Espert y Fred Machado juntos el 18 de abril de 2019

También relató: “A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial”.

La campaña de 2019

El candidato de La Libertad Avanza reconoció que Machado lo ayudó en la campaña de 2019: “Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellos, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos”. E insistió: “Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019″.

La particular respuesta de José Luis Espert

El vínculo de Espert con la empresa de Machado

Espert detalló la naturaleza de sus servicios a la empresa minera: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista (...) Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia”.

Además, explicó cómo se realizó el pago por sus servicios: “Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

El diputado Espert utilizó sus redes sociales para dar explicaciones sobre los fondos recibidos y su relación con Fred Machado

Conocimiento de las acusaciones

Espert afirmó que se enteró de las acusaciones contra Machado tiempo después de concluir su relación contractual: “Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas a narcotráfico y a estafas a compradores y vendedores de aviones. Quedé shcockeado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida”.

“No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual”, concluyó Espert.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.