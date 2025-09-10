Qué dijo el Gordo Dan de Luis Juez

El militante libertario Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan“, publicó un repudiable mensaje en sus redes sociales con comentarios de índole personal y familiar contra el senador Luis Juez. La publicación se produjo tras el voto del legislador cordobés contra el veto presidencial a la ley de discapacidad y generó una enérgica respuesta pública del dirigente, quien manifestó su decepción con el presidente Javier Milei.

El texto del polémico mensaje

En un posteo en la red social X, el Gordo Dan escribió un mensaje con graves imputaciones sobre la vida privada del senador. El texto acusaba al legislador de utilizar su situación familiar con fines políticos en detrimento del plan de gobierno.

“Luis Juez le a... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, afirmó Parisini (X, @GordoDan_)

El mensaje afirmaba: “Luis Juez le aca... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

“Necesito que me pidan perdón”: la respuesta de Juez

Afectado por las declaraciones, Luis Juez reclamó una disculpa formal. El senador rompió en llanto durante una entrevista radial el martes y expresó la angustia de su familia. “Estamos golpeados y dolidos. Me guardé tres días sin decir nada, así que estoy ofendido”, declaró en Radio Mitre.

Luis Juez

“Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón”, afirmó. “Yo no me meto con la vida de nadie, y hace 40 años que hago política. Eso no se hace ni a un enemigo”, agregó.

El silencio de Milei

El senador expresó su desilusión con el presidente Javier Milei, a quien consideraba un amigo. Confirmó que el mandatario no se comunicó con él tras los hechos. “Seguro pide no atenderme. Yo solo me arrodillo ante Dios”, sostuvo Juez en diálogo con LN+.

“A partir de ciertas circunstancias se entabló una relación afectiva, cariñosa, con el Presidente. Yo entendía que era su amigo”, indicó. Además, Juez criticó la falta de intervención del jefe de Estado para frenar los ataques de sus militantes. “Es muy difícil gobernar el país si no podés frenar a un par de tuiteros. ¿Es muy difícil animarte a levantar el teléfono y decir: ‘Loco, ¿qué están haciendo que le están pegando a un amigo’?”, cuestionó.

“Yo entendía que era su amigo”, expresó el legislador sobre su vínculo con el Presidente

El vínculo con La Libertad Avanza y una advertencia política

Juez se distanció del espacio oficialista y advirtió sobre las consecuencias de ciertas actitudes. “Yo no soy de LLA, ni me voy a pintar de violeta. Los quiero ayudar, pero esto me espanta”, afirmó. El senador cordobés criticó lo que percibe como soberbia en el oficialismo. “Ya viví esta soberbia de creer que al peronismo le ganás con un par de juegos de naipes”, señaló.

Hizo referencia a la situación política tras las elecciones bonaerenses. “Mirá la foto del domingo. Puede volver el peronismo”, advirtió. Juez también se preguntó sobre la lealtad en un entorno hostil: “¿a quién le gusta quedarse en un lugar donde lo maltratan?”.

“Yo no puedo votar en contra de mi hija”, manifestó el senador en LN+ Santiago Oroz - LA NACION

El senador Juez informó que Guillermo Francos, Karina Milei y Gerardo Werthein sí se comunicaron con él para repudiar las declaraciones. El legislador concluyó sus declaraciones del martes con una reflexión sobre el trato personal en la política. “Es horrible meterse con alguien que no se puede defender. Estoy lastimado. Hay que cuidar a la gente, si los querés, cuidalos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.