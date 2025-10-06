Qué dijo Francos sobre la renuncia de Espert a su candidatura

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) tras la controversia por sus presuntos nexos con un narcotraficante generó repercusiones en el oficialismo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que este episodio “generó un daño” en la campaña del partido.

La postura de Francos sobre la renuncia de Espert a su candidatura

Francos explicó en Radio Mitre que la atención mediática se focalizó en la controversia, más allá de la veracidad de la vinculación de Espert con Fred Machado. Consideró que la falta de claridad inicial del diputado al explicar la situación sembró dudas y sospechas. Lo calificó como “un error de comunicación”.

Guillermo Francos apoyo la postura de Milei sobre Espert Alessandra Tarantino - AP

El jefe de Gabinete relató que el candidato reflexionó durante el fin de semana sobre el impacto negativo que causaba este episodio. A pesar de ello, Francos defendió al diputado y se alineó con la postura de Javier Milei, quien cree en la inocencia de Espert y considera que la acusación es una maniobra del kirchnerismo para perjudicar la campaña.

Francos valoró que Espert, al renunciar, “pierde todo tipo de fueros” y se somete a la Justicia. Destacó que esta acción demuestra su voluntad de no ampararse en privilegios y su compromiso de no perjudicar la campaña de LLA. “Él se va a someter a cualquier situación en la Justicia. Siempre se amparan en fueros para no enfrentar a la justicia, pero Espert hizo lo contrario y eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere perjudicar a la campaña de LLA”, marcó.

Guillermo Francos admitió que la polémica en torno a José Luis Espert afectó la campaña de La Libertad Avanza AMCHAM

Ante la presión del kirchnerismo para destituir a Espert de su cargo en la Cámara de Diputados, el funcionario argumentó que “no hay motivos para que lo saquen”. Afirmó que no existe una vinculación directa de Espert con la causa que se investiga, ya que se trata de un contrato profesional con una persona que no estaba implicada en ningún delito al momento de la firma. Francos recordó que “hubo personas procesadas en la Justicia que siguieron manteniendo su banca, como Máximo [Kirchner], Cristina [Kirchner]”.

El jefe de Gabinete insistió en que la denuncia de Juan Grabois tiene fines electorales y busca perjudicar la propuesta política de Milei. “Espert hizo lo que tenía que hacer, porque lo que se generó con este tema estaba perjudicando a la propuesta política basada en la libertad que lleva adelante Milei”, afirmó.

El futuro de las elecciones de la Libertad Avanza

El oficialismo espera que Santilli reemplace a Espert en la boleta bonaerense, pero la decisión final recae en la Justicia Electoral. Si esto ocurre, surge el interrogante sobre qué sucederá con las boletas ya impresas para las elecciones del 26 de octubre.

La Justicia Electoral deberá definir si se reimprimen las boletas y quién afrontará el costo millonario de la operación tras la renuncia de José Luis Espert

Francos informó que se realizará la presentación judicial correspondiente y que el juez determinará si los plazos permiten la reimpresión de nuevas boletas. Además, subrayó que el proceso no se limita a la impresión, sino que implica un cronograma complejo de armado de bolsas y envío a la Justicia. “Si dieran los tiempos, porque el proceso no es solo la impresión, sino un cronograma de armar las bolsas, que vayan a la Justicia, es un proceso complicado”, dijo Francos.

El costo de la reimpresión se estima en hasta 10 millones de dólares. Francos aclaró que si la Justicia Electoral determina que LLA debe asumir este gasto, el partido lo hará a través de “apoyos y donaciones”, ya que no cuenta con los fondos necesarios. “Si el juez dice que tiene que pagarlo LLA, tendrá que pagarlo LLA”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.