escuchar

Uno de los temas de la campaña de Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, fue su postura con respecto “mercado de órganos”, un tema que, como era de esperar, volvió a surgir en el debate presidencial que se realizó este domingo, en el que el candidato libertario se enfrentó cara a cara con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

La primera vez que Milei tocó el tema del trasplante de órganos como un “mercado” fue en una entrevista que dio a Jorge Lanata -casualmente, trasplantado del riñón- en su programa en Radio Mitre a comienzos de junio de 2022, cuando el diputado nacional ya se había proclamado como candidato a presidente.

Javier Milei se refirió dos veces antes de este debate al controversial tema del "trasplante de órganos" (Agustín Marcarian, foto compartida vía AP) Agustin Marcarian - Pool Reuters

Entonces, el hombre de La Libertad Avanza se manifestó a favor de la venta de órganos, una práctica que está prohibida por la legislación argentina. “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado”, dijo en aquella entrevista el economista libertario con relación a la posible compra y venta de órganos y añadió: “Hay estudios de Estados Unidos que (dicen que) si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”.

Luego, en la misma entrevista, el candidato fundamentó su posición sobre la venta de órganos con un argumento que él atribuyó al liberalismo: “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

A continuación, Milei también usó otro argumento para justificar su postura. “Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, consideró.

Más adelante, el economista también dijo que una persona podría tener motivos para poner en venta un órgano, como poder paliar su estado de pobreza. “Entonces lo vamos a poner en otros términos: si no le terminás comprando ese órgano, (esa persona) se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”.

“El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”, concluyó el libertario la entrevista con Lanata.

Si bien las declaraciones de Javier Milei en relación a la venta de órganos generaron rechazo y preocupación en buena parte de los organismos de salud, entre ellos, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el tema del “mercado de órganos” no se encuentra entre las propuestas de la plataforma electoral 2023 de La Libertad Avanza.

En el debate presidencial previo al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei se abordaron temas relacionados con la salud archivo

“Tampoco proponemos la venta de órganos”

En el segundo debate presidencial, cuando expusieron sus posiciones, además de Massa y Milei, los entonces también candidatos a presidentes Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregmann (Frente de Izquierda) y Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país), volvieron a escuchar este tema sobre la mesa.

Entonces, el libertario bajó el tono a lo que había dicho un año antes, aunque no abandonó la controversia: “Tampoco proponemos la venta de órganos, lo que nosotros decimos es que hay 7000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción”.

En el segundo debate presidencial Javier Milei volvió a referirse a lo que él llamó "mercado de órganos"

Con esta declaración, el legislador y candidato respondía una aseveración de Bullrich, que le había dicho que él proponía vender órganos que era “uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal”.

A raíz de esta nueva declaración de Milei sobre el tema órganos, el Incucai salió a responderle a través de un hilo de Twitter en el que aseveraban que el candidato exhibía en sus palabras “un total desconocimiento del funcionamiento del sistema de donación y trasplante”. Entre otras cosas, porque “dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino”.

Diana Mondino también habló del “mercado de órganos”

A comienzos del mes de noviembre no fue Javier Milei el que reflotó el tema del mercado de órganos, sino la diputada nacional electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino, en una entrevista con Luis Novaresio en LN+. Allí, la economista dijo que en el tema hubo “un error muy grande de transcripción” y aclaró su punto de vista: “De lo que se habló fue de ‘mercado de órganos’, que es algo radicalmente distinta que la venta de órganos”.

Diana Mondino, en la entrevista con Luis Novaresio en LN+, explicó desde otra perspectiva a qué se referían en La Libertad Avanza cuando se hablaba de "mercado de órganos"

“¿Qué es el mercado de órganos?”, preguntó retóricamente la legisladora electa y añadió: “Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible o que te lo pueda o quiera donar. Pero entonces, a lo mejor, hay otro en otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado un Premio Nobel por esto, Alvin Roth”.

Luego, Mondino recordó el caso de Justina para explicar su punto de vista: “Hay una mamá cuya hija muere y su mamá quiere donarle el corazón a su hija y dicen ‘no porque no necesariamente son compatibles, porque no es solo el grupo sanguíneo’. Pero si esa nena la mamá hubiera permitido que lo done a fulano, y así, a lo mejor le quedaba a Justina”. “Uno dice mercado a la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo”, cerró.

LA NACION