Qué dijo José Luis Espert sobre Spagnuolo en medio del escándalo de los audios

El diputado nacional José Luis Espert se pronunció sobre la controversia política generada por los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo. El legislador de La Libertad Avanza fijó su postura sobre el escándalo que revela presuntos pedidos de sobornos por parte de figuras cercanas al Presidente y enmarcó la filtración en una disputa de poder mayor contra el Gobierno.

¿Qué dijo Espert sobre los audios de Spagnuolo?

El diputado nacional apuntó directamente contra Diego Spagnuolo y lo desafió a ratificar sus dichos en la Justicia. “Lo de Spagnuolo puede ser cierto. Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender”, afirmó Espert en diálogo con LN+.

El legislador negó ser el nexo entre el exfuncionario y el presidente Javier Milei

El legislador sugirió además que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) podría enfrentar consecuencias legales por su inacción. “Acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público. No lo denunció en su momento”, advirtió. Las grabaciones habrían ocurrido entre julio de 2024 y marzo de 2025.

Espert también negó de forma categórica ser el nexo entre Spagnuolo y el presidente Javier Milei. La difusión de fotografías de ambos en la red social X alimentó esa versión durante la semana. “Son cosas que quieren instalar. Es parte de una operación decir que yo se lo ‘enchufé’. El que dice eso miente. Lo que quieren es buscar a un culpable”, sentenció. El diputado reconoció que conocía al exfuncionario “como a otros liberales”, pero se desvinculó de su llegada al Gobierno.

La acusación de una “operación mafiosa”

Para el candidato a diputado, las filtraciones responden a una estrategia desestabilizadora. “Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones críticas que los ponían en jaque... siempre hubo operaciones contra aquel que podía ponerlos en riesgo”, explicó. Espert atribuyó la maniobra a lo que denominó la “mafia kirchnerista”.

El legislador extendió esta teoría a otros hechos recientes, como la difusión de fragmentos de audio con la supuesta voz de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. “Forman parte de las operaciones para decir ‘guarda, te estamos espiando’. Es una advertencia ‘mafiosa’”, sostuvo. Espert consideró que la situación amerita una acción judicial por parte del oficialismo. “Merece una investigación judicial, una denuncia por parte del Gobierno”, opinó.

Insistió también en la existencia de intereses ocultos detrás del escándalo. “Hay cosas encubiertas. Nada de esto que se ve es solamente lo que se ve. Hay cosas abajo. Hay operaciones para impedir que a este Gobierno le vaya bien”, manifestó.

El vínculo de Spagnuolo con el círculo presidencial

El distanciamiento de Espert contrasta con los datos que revelan una relación cercana entre Spagnuolo y el presidente Milei. Desde enero de 2024, el exdirector de Andis visitó la Quinta de Olivos en al menos 38 oportunidades. También registró 48 ingresos a la Casa Rosada en el mismo período.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en declaraciones radiales la estrecha relación. Precisó que Spagnuolo formaba parte del selecto grupo de personas que participaba de los encuentros de los domingos para escuchar ópera junto al jefe de Estado. En los audios filtrados, la voz atribuida al exfuncionario menciona a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

