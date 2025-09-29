Qué dijo Kicillof sobre el triple crimen de Florencio Varela

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se pronunció este lunes por primera vez sobre el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El mandatario reclamó al presidente Javier Milei la conformación de una mesa nacional para coordinar una estrategia contra el narcotráfico y respondió a las críticas de la oposición por la inseguridad en la provincia.

Qué dijo Kicillof sobre el triple crimen

El gobernador solicitó al presidente Javier Milei convocar urgentemente a los gobernadores para conformar una mesa nacional, con el objetivo de articular una estrategia federal contra el narcotráfico. “El narco es internacional, cruza fronteras y territorios”, señaló y advirtió que “es absurdo pensar que se puede resolver sin la participación de las fuerzas federales”, afirmó.

En su mensaje, el mandatario provincial también envió sus condolencias a los allegados de las jóvenes asesinadas. “Nuestro pesar a las familias de Lara, Brenda y Morena. Nada justifica el nivel de violencia y de sadismo de este crimen estremecedor”, expresó.

La causa judicial está caratulada como homicidio calificado por concurso de tres o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por ser cometido contra una mujer mediante violencia de género. Sobre esto, Kicillof añadió: “Nosotros lo definimos como un narcofemicidio. Vamos a trabajar para que los responsables paguen sus condenas”.

La respuesta a las críticas de la oposición

Las declaraciones del gobernador bonaerense suceden a los cuestionamientos directos de funcionarios del gobierno nacional. Tanto el presidente Javier Milei como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo responsabilizaron por la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

Milei ironizó sobre el caso: “¿A quién votaron ahí? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? El kirchnerismo. ¿Quién votó contra la trata? El kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei”.

Kicillof respondió a estas acusaciones de manera indirecta. Pidió no politizar el crimen y enfocarse en soluciones coordinadas. “No hay que hacer campaña con esto, ni marketing político. Lo que pedimos es que se articule un trabajo federal y serio, acompañado de inversión”, sostuvo.

El gobernador vinculó la expansión de las redes delictivas con la falta de políticas públicas. “Evidentemente, cuando el Estado tiene insuficiente presencia crece el narco. Este caso demuestra que la ausencia del Estado y de oportunidades desencadena la expansión del narco”, insistió.

La reacción de los familiares de las víctimas

Las familias de las jóvenes asesinadas cuestionaron la ausencia de contacto por parte de las autoridades provinciales. La madre de Brenda del Castillo manifestó su descontento después del entierro de su hija y criticó duramente al gobernador. “Esa bosta que tenemos de gobernador ni nos llamó. No estoy satisfecha con lo que se hizo”, declaró. La mujer también anticipó que realizará marchas y cortes de calles hasta que se identifique a todos los responsables del crimen.

Frente a estas críticas, Kicillof aseguró que el gobierno provincial está “a disposición para hablar con los familiares cuando lo deseen”. En su discurso, optó por destacar los progresos en la causa judicial y el compromiso de su gestión con el esclarecimiento de los hechos.

Cómo avanza la investigación del caso

El gobernador bonaerense brindó detalles sobre la investigación en curso. Informó que hoy tenemos 6 detenidos y 6 más identificados. Según Kicillof, el crimen fue diseñado para no dejar rastros. “Esto fue planificado para que los cuerpos desaparecieran y el crimen atroz quedara en la impunidad”, afirmó.

También agregó que, si bien no se pudieron evitar los asesinatos, se evitó la impunidad. “Nos comprometemos a que se haga justicia encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso”, reforzó.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aportó más precisiones. La denuncia por la desaparición de las jóvenes se realizó el sábado 20 a las 21.30. La investigación comenzó al día siguiente.

“Se recogieron cámaras y el martes se llegó a la casa en Florencio Varela, donde pudimos descubrir los cuerpos”, detalló el funcionario. Alonso calificó el hecho como “un hecho salvaje” y explicó que “estaba planificado para que las jóvenes quedaran como personas desaparecidas”.

