Qué dijo Kicillof sobre la boleta única

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof criticó la implementación de la boleta única de papel (BUP) para las elecciones del 26 de octubre. El mandatario provincial acusó al gobierno de Javier Milei de generar confusión en el electorado con esta medida y advirtió sobre el riesgo de posibles impugnaciones.

Críticas de Kicillof a la boleta única

Kicillof calificó la implementación de la BUP como “un cambio caprichoso, por conveniencia política” y aseguró que esta modificación al sistema de votación genera dificultades y confusión entre los votantes, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde existe la costumbre de llevar las boletas desde los hogares.

El gobernador bonaerense criticó la Boleta Única Papel, que se usará en los comicios de octubre

En Fuerza Patria existe preocupación por una posible baja en la asistencia de electores propios debido al cambio de sistema. Las dificultades que trae la BUP fueron abordadas en un encuentro en Ensenada entre el gobernador, intendentes, legisladores y gremialistas. Kicillof se comprometió a iniciar una campaña de capacitación para intentar sostener la victoria del 7 de septiembre en las elecciones provinciales.

El gobernador bonaerense cuestionó el argumento de que la BUP es más económica que el sistema anterior. Afirmó que la elección de septiembre tuvo un costo total de $85.000 millones, mientras que para la elección nacional hay una erogación de $395.000 millones. Según sus cálculos, la elección en la provincia de Buenos Aires costaría el doble con el nuevo sistema.

La Boleta Única Nacional que se utilizará en la provincia de Buenos Aires CNE-SLPS-DDB-EV

Además, Kicillof expresó su desconfianza hacia la medida impulsada por Milei, a quien acusó de modificar “un sistema que funcionaba, apelando a mentiras demasiado expuestas”. En este sentido, recordó que el gobierno nacional argumentó que la boleta tradicional facilitaba el fraude, algo que, según Kicillof, nunca se demostró.

El llamado a la participación electoral por parte de Axel Kicillof

El gobernador hizo un llamado a la participación electoral: “Les pido que vayan a votar. Es una elección crucial. Importantísima”. En este sentido, anunció el inicio de una campaña oficial para instruir a los votantes sobre el nuevo sistema de votación.

Funcionamiento de la boleta única de papel

¿Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP)?

Kicillof explicó cómo funciona la BUP: “No la podés llevar [a la boleta] de antes. La única que vale es la que te van a dar en la mesa”.

¿Cómo es el procedimiento de votación con la BUP?

La boleta viene vacía.

Se entrega junto a una lapicera.

No hay sobre.

No hay cuarto oscuro.

Hay un biombo para garantizar la privacidad al marcar la opción.

En caso de error, se puede pedir una boleta nueva.

Está prohibido sacar fotos a la boleta.

La victoria del Partido Justicialista en septiembre

Kicillof se refirió a la victoria del PJ el 7 de septiembre y afirmó que “fue tan grande la diferencia de votos que no se animaron a utilizar la mentira de fraude”. Destacó que el escrutinio definitivo en la provincia terminó sin grandes denuncias, más allá de unos pocos pedidos de apertura de urnas que no modificarán la diferencia de 13 puntos a favor de Fuerza Patria.

“Las decisiones de Milei generan confusión y esto es lo que vemos de cara a las elecciones del 26 de octubre”, concluyó Kicillof.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María José Lucesole.