Qué dijo la Cámara Electoral sobre la reimpresión de los afiches para las mesas de votación bonaerenses

La Cámara Nacional Electoral aprobó hoy la solicitud de La Libertad Avanza para reimprimir los afiches que se exhibirán en los lugares de votación el 26 de octubre. La medida busca que los afiches muestren la imagen de Diego Santilli, primer candidato a diputado, en lugar de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura.

La decisión de la Cámara Electoral de reimprimir los afiches de LLA

La Cámara Nacional Electoral justificó su aceptación al pedido de La Libertad Avanza con varios argumentos. Subrayó que los afiches son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito (No están individualizados por mesa de votación) que se pueden distribuir por “un circuito paralelo” al del material esencial para la constitución de las mesas. Este material incluye las urnas, ejemplares del padrón electoral, talonarios de boletas y actas. La decisión de la Cámara implica que los afiches que se exhiban en los centros de votación bonaerenses mostrarán la imagen de Diego Santilli.

Un punto clave en la decisión de la Cámara es la distinción que hizo entre los afiches y las boletas. La Cámara se negó a autorizar la reimpresión de las boletas, ya que argumentó que los afiches son en número significativamente menor que las boletas. Hay unos 40.000 afiches, mientras que las boletas ascienden a cerca de 15 millones.

La foto de Espert continuará en la boleta bonaerense Ignacio Amiconi

En las boletas únicas que se usarán dentro de diez días aparecerá la cara de Espert, a pesar de su renuncia a la candidatura por el escándalo que provocó la difusión de los pagos que recibió en 2019 y 2020 del presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado. La Cámara entendió que ya no había tiempo para una eventual reimpresión de todas las boletas y sostuvo que ante la “imposibilidad material” de rehacerlas era “abstracto” analizar si correspondía o no el pedido.

El tribunal justificó su decisión al sostener que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos” y que “las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones”.

Según la Cámara, “para ello se necesita que la información sea simple y entendible” y “la autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando -como en el caso- existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin”.

